"Точно у ціль": російські добровольці вдарили по скупченню ворожих військ у Шебекіно

Російські добровольці продовжують "звільняти" свою батьківщину від путінського режиму. Так, бійці легіону "Свобода Росії" показали відео, на якому вони уразили ворожу ціль у місті Шебекіно на Бєлгородщині.

У легіоні підтвердили, що їхній рух територією Росії триває, щоб звільнити країну від кремлівської диктатури. Російські добровольці зазначили, що їхня країна буде обов'язково вільною.

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Російські добровольці уразили ціль у Шебекіно

У легіоні "Свобода Росії" розповіли, що 2 червня російські добровольці вдарили по скупченню путінської армії у місті Шебекіно. На місці удару з'явився величезний стовп чорного диму.

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Наразі достеменно невідомо, скільки саме російських загарбників дістали поранення від влучного пострілу. До того ж у легіоні "Свобода Росії" не зазначили, як саме і за допомогою чого їм вдалося завдати удару по населеному пункту території Росії.

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Легіон "Свобода Росії" – російський добровольчий легіон, що сформувався у березні 2022 року для захисту нашої країни від російського вторгнення. Це формування утворили з колишніх військовослужбовців Росії та Білорусі, що перейшли на сторону України.