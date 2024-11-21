Спалили МРК "Серпухов" і підірвали комбата: як працює збройний опір на території Росії

Легіон "Свобода Росії" шукає відповідь на питання, чи можливий спротив усередині Росії. На переконання бійців, це питання ставить собі вже багато росіян. Тож вони запустили відеоподкаст, де привідкрили карти щодо антипутінського підпілля.

24 Канал з посиланням на Легіон "Свобода Росії" розповість деталі. Подкаст збройної опозиції "Сопротивление.ФМ" доступний на YouTube, Apple Podcasts и Spotify.

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"Я підпалив корабель і потрапив сюди, в Україну"

Новий проєкт присвячений усім аспектам опору всередині Росії. У першому випуску в гості запросили Романа Попкова – засновника руху "Роспартизан". Роман сидів у тюрмі "Бутирка", у Росії його звинувачують в організації теракту.

Постійними учасниками подкасту є такі легіонери:

Гога, який підпалив малий ракетний корабель "Серпухов";

Сільвер, який підірвав комбата-м'ясника;

Ерік, який вивів двох українських десантників з тилу російських військ,

Севен – відомий у Москві підпільник та координатор Опору Легіону.



Учасники подкасту "Сопротивление.ФМ" / Скриншот 24 Каналу

У всіх різний досвід – хтось служив у російській армії і перейшов лінію боєзіткнення, хтось ні. Але кожен по-своєму цікавий.

Легіонери розуміють, що їхній відеопродукт дивитиметься ворог. Попри це, тільки Севен був у масці. "Свобода Росії" закликає зв'язуватися з ними через телеграм-канали. Звісно, їм пишуть і феесбешники, і психічно нестійкі люди, тож перевірка забирає багато часу.

Ті, хто справді хоче потрапити в рух опору, мають проявити терплячість. Відтак будуть мінізавдання – наприклад, намалювати графіті "РПЦ за убивць".

Не про все можна розповісти. Ба більше, є певні партизанські групи, не представлені в інтернеті. Можна працювати і самостійно, для цього необов'язково мати якісь супернавички. Спротив – це не завжди підкласти бомбу, часто це інформаційна боротьба та розвідка.

На території Росії та на окупованих територіях діють партизани. Зокрема, рух "Роспартизан" підірвав газопровід у Криму. Його засновник Роман Попков вважає, що прибічників Путіна слід знищувати фізично, а пропагандисти несуть таку ж відповідальність, як і генерали.

Важливо! Щоб вступити в Легіон "Свобода Росії", пишіть у телеграм-бот.