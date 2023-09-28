Легіон "Свобода Росії" заявив про бої на Бєлгородщині: що там відбувається

Групи добровольчого легіону "Свобода Росії" ведуть бої на території Бєлгородської області. Наразі про жертв та постраждалих не повідомляли.

Про бойові дії на Бєлгородщині інформує офіційний канал легіону "Свобода Росії". Усі деталі й подробиці боїв обіцяють розкрити згодом.

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Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед Легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом,

– мовиться у повідомленні.

У легіоні "Свобода Росії" також порадили казки про "мінні поля" на Бєлгородщині розповідати представнику російського міноборони Ігорю Конашенкову.

"Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", – повідомили в Легіоні.

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