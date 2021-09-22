Легка жертва, – Арахамія назвав 3 версії, чому обстріляли авто Шефіра

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що обстріл авто Сергія Шефіра – це натяк команді президента. Адже всі розуміють, що він помічник Володимира Зеленського – наближена людина до українського лідера.

Нардеп наголосив, що хтось міг скористатись від'їздом Зеленського у США. Відтак Шефір став легкою здобиччю.

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"Враховуючи те, що він (президент – 24 канал) у від'їзді і легка жертва, адже він немає охорони і пересувається самостійно, то це було легко зробити", – сказав Арахамія.

Він вважає, що є 3 можливі версії, чому відбувся обстріл:

привіт від контрабандистів та кримінальних авторитетів;

російський слід;

напередодні рішучих змін боротьби з політичним впливом фінансово-промислових груп

Арахамія сказав, чому обстріляли авто Шефіра: дивіться відео

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