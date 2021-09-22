Легка жертва, – Арахамія назвав 3 версії, чому обстріляли авто Шефіра
22 вересня 2021 , 12:50
Джерело:24 канал
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що обстріл авто Сергія Шефіра – це натяк команді президента. Адже всі розуміють, що він помічник Володимира Зеленського – наближена людина до українського лідера.
Нардеп наголосив, що хтось міг скористатись від'їздом Зеленського у США. Відтак Шефір став легкою здобиччю.
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"Враховуючи те, що він (президент – 24 канал) у від'їзді і легка жертва, адже він немає охорони і пересувається самостійно, то це було легко зробити", – сказав Арахамія.
Він вважає, що є 3 можливі версії, чому відбувся обстріл:
- привіт від контрабандистів та кримінальних авторитетів;
- російський слід;
- напередодні рішучих змін боротьби з політичним впливом фінансово-промислових груп
Арахамія сказав, чому обстріляли авто Шефіра: дивіться відео
Головне про обстріл: коротко
- Під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
- Його водій отримав поранення – у нього влучило 3 кулі.
- Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Напад стався біля села Лісники.
- Стрілок з місця нападу втік. Зараз його шукає поліція: правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".