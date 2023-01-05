Франція надасть Україні легкі танки: що вплинуло на рішення Макрона

Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні легкі танки AMX-10 RC. Таке рішення Франції відіграє велику роль у подальшому процесі надання Києву військової допомоги.

Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Під час телефонної розмови Володимир Зеленський подякував президенту Франції за надання легких танків.

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Окрім AMX-10 RC, Франція також надасть Україні бронетранспортери ACMAT Bastion.

"Існує жарт, що останньою краплею для того, аби Макрон ухвалив рішення про постачання нам такої зброї, стала посилка від Дмітрія Рогозіна. Мовляв, у Франції оцінили, що їхня зброя може підпалити д*пу не одного росіянина", – сказав Антонюк.

Чи Німеччина піде за прикладом Франції

Скандальний ексглава "Роскосмосу" надіслав президенту Франції уламок снаряда , який витягнули з його хребта. Рогозін отримав поранення в сідниці 21 грудня, коли святкував свій День народження у ресторані в окупованому Донецьку.

Антонюк наголосив, що якщо ж говорити серйозно, то на рішення Парижа вплинула серйозна робота МЗС та Міноборони України. Він припустив, що тепер можна сподіватися на те, що Німеччина піде за прикладом Франції.

"Позиція німців полягала у тому, що вони готові надати Україні танки Leopard 2, але чекали, коли хтось зробить такий крок першим. Франція це зробила. Сподіваємося, що наступними будуть німці", – сказав політолог.

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Західні партнери за "інерцією" надаватимуть усе, що потрібно ЗСУ

Антонюк вважає, що надалі кількість озброєння, яке партнери надаватимуть Україні, лише зростатиме.

Я переконаний, що якщо не у січні, то в середині лютого ми мали б вийти на більшість озброєння з переліку, який озвучив генерал Валерій Залужний. Він дав чіткий список військової номенклатури для того, аби ми змогли здійснювати контрнаступальні дії, аби якомога швидше вийти на лінію кордону 24 лютого,

– сказав політолог.

Він додав, що далі все буде відбуватися "за інерцією". І до того часу, коли ЗСУ вийдуть на кордони України, які були станом на початок повномасштабної війни, партнери вже нададуть Києву інші види озброєння. Відтак, Україна зможе продовжувати наступ і вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року.

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