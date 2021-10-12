Легкомоторний літак впав на житловий район у США: моторошне відео
Джерело:АВС News
У районі Санті в Каліфорнії легкомоторний літак Cessna C340 впав на житлові будинки. Жертвами трагедії стали щонайменше 2 людей.
Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждалих. Їх госпіталізували з опіками.
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У мить падіння літак вдарився об задню частину будинку. Як наслідок, постраждало ще 2 будівлі, а також – вантажівка та пожежний гідрант.
Одним з загиблих виявився водій вантажівки – це працівник компанії UPS. Інформації про другу жертву наразі нема.
Реакція UPS
Пресслужба компанії підтвердила, що загиблий був їхнім співробітником. Близьким чоловіка висловили співчуття.
Ми вбиті горем через втрату нашого співробітника і висловлюємо наші найглибші співчуття його родині й друзям,
– мовиться у повідомленні.
Літак впав на житловий район: дивіться відео
Авіакатастрофа у Німеччині
- У Німеччині 11 жовтня розбився невеликий літак. Трагедія сталася у районі Зібенгебірг неподалік від Бонна.
- Жертвами авіакатастрофи також стали щонайменше 2 людей.
- Причини трагедії наразі не встигли встановити.
- Літак впав серед лісу поблизу руїн фортеці Ловенбург.
- У жовтні цей регіон виділяється особливо густими туманами.