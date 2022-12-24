Кидають буквально за ґрати: окупанти придумали, як не дати втекти легкопораненим бійцям
Джерело:Ганна Маляр інфо
У Росії продовжують спостерігати серйозні проблеми з військовослужбовцями. А точніше, з їхньою мотивацією воювати. Тож їх доводиться утримувати буквально у клітках.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що таким чином росіяни намагаються мінімізувати дезертирство.
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Поранені окупанти лікуються за ґратами
Ганна Маляр розповіла, що такі "умови лікування" очікують на легкопоранених. У приміщеннях, де вони перебувають, облаштовані металеві ґрати. Їх замикають для того, щоб не допустити дезертирства у рядах російського війська.
Також вона звернула увагу на стан медичних закладів на тимчасово окупованих територіях України. За її словами, вони перевантажені. Тож медичний персонал просто не може впоратися з шаленою кількістю поранених, яких регулярно привозять вороги.
Значна кількість з них помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів,
– наголосила вона.
За словами заступниці міністра оборони, на посади тактичної ланки окупанти призначають офіцерів запасу. Мовиться навіть про тих, хто уже досягнув пенсійного віку. Причиною цього є шалені втрати командного складу.
Але особовий склад не надто довіряє новим призначенням. Воно й не дивно, адже в цих офіцерів відсутній бойовий досвід, та й компетентність у них сумнівна. Тож солдати переймаються, щоб з таким керівництвом не зазнати ще більше втрат.
А втрати ворога лише зростають
- Станом на ранок 23 грудня було відомо про 100 950 знищених російських військових. Упродовж минулої доби статистику втрат ворога поповнили 550 окупантів.
- Але це ще не все. Також від початку повномасштабного вторгнення вдалося перетворити на брухт 3005 танків, 5986 бойових броньованих машин, 1984 артилерійських систем, 414 РСЗВ, 212 засобів ППО, 283 літаки, 267 гелікоптерів і 1698 БпЛА.
- Крім того, на балансі ворожого війська на 16 суден, 653 крилаті ракети, 4622 автомобілі й автоцистерни та 178 одиниць спеціальної техніки менше.