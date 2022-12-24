Кидають буквально за ґрати: окупанти придумали, як не дати втекти легкопораненим бійцям

У Росії продовжують спостерігати серйозні проблеми з військовослужбовцями. А точніше, з їхньою мотивацією воювати. Тож їх доводиться утримувати буквально у клітках.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що таким чином росіяни намагаються мінімізувати дезертирство.

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Поранені окупанти лікуються за ґратами

Ганна Маляр розповіла, що такі "умови лікування" очікують на легкопоранених. У приміщеннях, де вони перебувають, облаштовані металеві ґрати. Їх замикають для того, щоб не допустити дезертирства у рядах російського війська.

Також вона звернула увагу на стан медичних закладів на тимчасово окупованих територіях України. За її словами, вони перевантажені. Тож медичний персонал просто не може впоратися з шаленою кількістю поранених, яких регулярно привозять вороги.

Значна кількість з них помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів,

– наголосила вона.

За словами заступниці міністра оборони, на посади тактичної ланки окупанти призначають офіцерів запасу. Мовиться навіть про тих, хто уже досягнув пенсійного віку. Причиною цього є шалені втрати командного складу.

Але особовий склад не надто довіряє новим призначенням. Воно й не дивно, адже в цих офіцерів відсутній бойовий досвід, та й компетентність у них сумнівна. Тож солдати переймаються, щоб з таким керівництвом не зазнати ще більше втрат.

А втрати ворога лише зростають