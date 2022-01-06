Легковик влетів в автокран на Запоріжжі: є загиблі
Джерело:ДСНС
У Кам'янському районі 5 січня приблизно о 16:00 зіткнулись автомобільний кран МАЗ та легковий автомобіль Mercedes-Benz A170. На жаль, внаслідок трагедії загинули 2 людини.
ДТП трапилась на 344 кілометрі автошляху Н–08 "Запоріжжя – Дніпро – Бориспіль". Загинули водій та пасажир легковика.
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Що відомо про загиблих
Рятувальники змушені були використати аварійно-рятувальне обладнання, адже загиблі були заблоковані в транспорті.
Вони розрізали конструкції та витягнули тіла обох чоловіків: 1991 та 1994 року народження.
До роботи були залучені 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
Внаслідок ДТП загинули 2 людини / Фото ДСНС
Зіткнулись кран та легковик / Фото ДСНС
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