Американський подкастер Лекс Фрідман відвідає Москву. Цілком можливо, що він візьме інтерв'ю у російського диктатора Владіміра Путіна.

Про поїздку до російської столиці ведучий подкасту написав у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Лекса Фрідмана.

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Що відомо про Лекса Фрідмана

На початку 2025 року подкастер провів велике інтерв'ю з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, під час розмови Фрідман натякнув на те, що глава Кремля "любить свою країну" та розкритикував Зеленського за нецензурні слова в бік Путіна, вважаючи, що він міг скористатися його платформою для мирних ініціатив.

Зазначимо, що подкастер також неодноразово підкреслював, що вважає росіян, українців та американців своїми народами та продовжуватиме популяризувати їхні культури.

Окрім цього, пізніше він заявив, що хотів би взяти інтерв'ю в російського диктатора, щоб "зіграти свою маленьку роль у просуванні миру". Користувачі соцмереж припускають, що розмова Фрідмана та Путіна може відбутися вже під час цієї поїздки до Москви.