"Переможна" зброя для України: у Конгресі анонсували законопроєкт про відновлення ленд-лізу

Конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон анонсував, що внесе законопроєкт про надання Дональду Трампу повноважень надавати Україні зброю через ленд-ліз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

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Що пропонує конгресмен

Член Палати представників США повідомив, що внесе до Конгресу Акт про ленд-ліз "Свобода насамперед" (Freedom First Lend-Lease Act), який надасть Трампу "гнучкі повноваження для відправки переможної зброї партнерам, зокрема Україні".

За його словами, це допоможе стримати воєнного злочинця Владіміра Путіна. На думку конгресмена, це "вже давно" повинен був зробити попередник Дональда Трампа – колишній президент США Джо Байден, тому закликав до рішучих дій.

Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили,

– написав Джо Вілсон.

Наразі достеменно невідомо, що саме передбачатиме законодавча ініціатива американського посадовця. Також незрозуміло і те, чи отримає вона підтримку серед інших членів Конгресу США, де переважають і тримають контроль республіканці.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року у США Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. Затверджений тоді документ не передбачає можливість ленд-лізу для України. Відповідне рішення підтримав 281 конгресмен