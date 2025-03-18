У Ленінградській області розбився військовий вертоліт

У Ленінградській області ввечері 18 березня розбився вертоліт. Борт впав у Волосівському районі та спалахнув.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Росії розбився вертоліт

У Ленінградській області 18 березня розбився вертоліт. Борт впав у полі у ​​Волосівському районі, а після – загорівся. Наразі невідомо, скільки людей було на борту.

Деякі росЗМІ повідомляють про двох загиблих, однак офіційної інформації наразі немає.

Що стало причиною авіакатастрофи – невідомо. За уточненою інформацією, аварія сталася біля села Шуговиці.



Вертоліт розбився у Ленінградській області / Фото росЗМІ

Екстрені служби підтвердили факт аварії вертольота. На місці працюють пожежно-рятувальні служби Ленінградської області.

У міноборони Росії також підтвердили факт авіакатастрофи Мі-28. Усі члени екіпажу загинули, однак скільки людей було на борту – не повідомляли.