У Ленінградській області розбився військовий вертоліт
У Ленінградській області ввечері 18 березня розбився вертоліт. Борт впав у Волосівському районі та спалахнув.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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У Росії розбився вертоліт
У Ленінградській області 18 березня розбився вертоліт. Борт впав у полі у Волосівському районі, а після – загорівся. Наразі невідомо, скільки людей було на борту.
Деякі росЗМІ повідомляють про двох загиблих, однак офіційної інформації наразі немає.
Що стало причиною авіакатастрофи – невідомо. За уточненою інформацією, аварія сталася біля села Шуговиці.
Вертоліт розбився у Ленінградській області / Фото росЗМІ
Екстрені служби підтвердили факт аварії вертольота. На місці працюють пожежно-рятувальні служби Ленінградської області.
У міноборони Росії також підтвердили факт авіакатастрофи Мі-28. Усі члени екіпажу загинули, однак скільки людей було на борту – не повідомляли.