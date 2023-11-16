Отримав нагороду від Залужного: у боях біля Авдіївки загинув герой "Моцарт"

У боях поблизу Авдіївки на Донеччині загинув герой Леонід Іщенко ("Моцарт"). Він був кавалером ордена "Золотий хрест", який отримав від Валерія Залужного.

Про втрату повідомила пресслужба Канівської міської ради. Герою Іщенку було 44 роки. Він служив старшим сержантом, командиром танка танкового взводу у 1-ій окремій Сіверській бригаді.

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Клята війна продовжує приносити нестерпний біль і горе у нашу громаду. Маємо ще одну страшну звістку з фронту.

До лав небесного війська став кавалер ордена "Золотий хрест" від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, 44-річний канівець Леонід Іщенко,

– мовиться у повідомленні.

Герой загинув 10 листопада 2023 року у боях на Донеччині. Він до останнього подиху захищав Україну від російських окупантів.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого героя. Вічна пам'ять.

Героя поховають 16 листопада на кладовищі мікрорайону Костянець. Українців попередили, що церемонія прощання розпочнеться орієнтовно о 11:00, біля культурного центру "Шевченко Hub".

На війні загинув призер чемпіонату України з хокею

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув Олексій Логінов – призер чемпіонату України з хокею. Герою було лише 23 роки. Він був єдиною дитиною в сім'ї.