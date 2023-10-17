СБУ повідомила про нову підозру ватажку бойовиків Пасічнику

Леоніду Пасічнику раніше інкримінували колабораціонізм та посягання на суверенітет України. Тепер цьому зраднику повідомили про ще одну підозру.

Співробітники Служби безпеки зібрали докази нових злочинів Леоніда Пасічника. Про це мовиться у повідомленні 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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У чому підозрюють Пасічника

СБУ повідомила ватажку бойовиків про підозру в організації та проведенні незаконних виборів та у добровільному обранні до незаконного органу влади на тимчасово окупованій території. У період з січня 2023-го по травень того ж року Пасічник ухвалив низку відповідних "законів" на тимчасово захопленій росіянами частині Луганської області.

Умисні протиправні дії, вчинені окупаційним чиновником, були спрямовані на створення умов для анексії російським агресором частини території України,

– зазначається у повідомленні.

В СБУ наголосили, що "укази" Пасічника є юридично нікчемними. За скоєння злочинів проти національної безпеки України цьому колаборанту загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Що відомо про Пасічника

Пасічник став "головою" незаконно створеного та невизнаного цивілізованим світом квазіутворення на тимчасово окупованій частині Луганщини. Він замінив на цій "посаді" ще одного зрадника Ігоря Плотницького.

Майбутній зрадник з 1993 по 2013 рік працював у СБУ та мав звання полковника. На початку Революції гідності він звільнився зі Служби безпеки. У 2014 році під час російсько-української війни Пасічник перейшов на бік ворога та став гауляйтером. Тоді загарбники призначили його "міністром державної безпеки" псевдореспубліки. Між Плотницьким та Пасічником були конфліктні ситуації через постачання палива на тимчасово окуповану частину Луганської області. У 2017 році росіяни поставили його керувати окупаційною адміністрацією замість Плотницького.

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