Навіть рота танків Leopard – це грізна сила на полі бою, – військовий аналітик

Україна чекає на рішення Німеччини про дозвіл іншим країнам щодо передачі Leopard 2. Наразі невідомо, скільки танків отримають ЗСУ. Однак навіть кілька десятків цих машин – це потужно.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ігаль Левін. За його словами, Leopard 2 – це сильна техніка. Вона краща у всіх аспектах за радянські танки.

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Чи може щось змінити на полі бою рота танків Leopard 2

Як наголосив Левін, навіть рота танків (14 одиниць – 24 Канал) може суттєво допомогти на полі бою. Однак Україна мала б отримати більше "леопардів".

Навіть рота Leopard 2 – це грізна сила на полі бою. Взагалі в умілих руках навіть один танк може бути грізним. Вогнева підтримка від танку завжди дуже важлива,

– зауважив Левін.

Він додав, що батальйон таких танків (кілька десятків – 24 Канал) може стати ударною силою на певній точці прориву. Ця техніка допоможе "прорвати" певну ділянку фронту, щоб вийти на оперативний простір.

Якщо Україна отримає близько сотні танків, то їх можна розділити на батальйони і отримати потужну боєздатну одиницю. Але важливо, щоб екіпаж був належно готовим.

Як танки Leopard 2 допоможуть на полі бою – Левін: дивіться відео

Якщо йдеться про сотню танків, то ви створюєте 1-2 батальйони. Інші танки йдуть як навчальні або на запчастини. І у вас вже є потужна сила. Ви можете створити таку собі "штурмово-пробивну" бригаду. Звісно, для довгих років війни це не годиться. Але для 1-2 ударів стратегічного рівня це буде чудовою підмогою,

– зазначив Левін.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що йому потрібно близько 300 танків для проведення однієї наступальної операції. Ця кількість потроху назбирується. Як нагадав Левін, Україна отримає 120 модернізованих Т-72 зі Сполучених Штатів. Ще, цілком ймовірно, буде неназвана кількість Leopard 2. Сюди варто додати і британські Challenger 2.

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