Leopard 2A6: що відомо про модифікацію танків, які Україна може отримати від Німеччини

Німеччина може надати Україні танки Leopard останньої модифікації 2A6. Їх вважають однією з "ікон" танкобудування.

Остаточно постачання Україні танків Leopard Німеччина розгляне 25 січня під час засідання Бундестагу. Проте ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що країна готова надати Україні щонайменше роту танків Leopard 2A6. 24 Канал розписав головні характеристики цих танків.

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Довідка. Leopard 2 – основний бойовий танк 3-го покоління, розроблений у 1970-х роках для армії Західної Німеччини. Танк надійшов на озброєння в 1979 році й змінив попередній Leopard 1 як основний бойовий танк. Озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою виробництва Rheinmetall і оснащений подвійним турбодизельним двигуном V-12 виробництва MTU Friedrichshafen.

Є дві основні партії розробки танка: новіші версії та оригінальні моделі до Leopard 2A4, характеристики яких відрізняються від сучасніших, вже починаючи з Leopard 2A5.

Характеристика Leopard 2A6, які Німеччина може передати Україні

Журналу Military Ordnance називає Leopard 2A6 найкращим основним бойовим танком сучасності за рівнем розвитку основних характеристик: вогневої потужності, броньового захисту і мобільності.

Leopard 2А6 вважаються прикладом якості та надійності. Цей танк має класичну схему загального компонування з розташуванням рухової установки і трансмісії в задній частині корпусу. Екіпаж складається з 4 людей.

Озброєння

Основним знаряддям Leopard 2А6 є 120-міліметрова гладкоствольна гармата Rh120 (Rheinmetall). Її технічна скорострільність складає 10 – 12 пострілів у хвилину. Це знаряддя довжиною 44 калібри легко стабілізується, що дозволяє вести ефективну стрільбу на ходу. Підкаліберний снаряд такої гармати може уразити броню завтовшки 350 міліметрів на дистанції до 2 000 метрів.

Крім цього, на Leopard 2А6 може бути встановлена подовжена гармата Rh l 120/L55 з довжиною ствола в 55 калібрів.

Особливої уваги заслуговує німецька система управління вогнем EMES 15. Вона дозволяє вести високоточну стрільбу незалежно від часу доби, з місця та під час руху. При цьому обробка усіх необхідних даних для здійснення пострілу займають всього 4 секунди.

Система управління озброєння EMES 18 дозволяє танку Leopard 2А6 уразити рухому ціль з першого пострілу в той час, коли він сам рухається по місцевості.

Допоміжне озброєння Leopard 2А6: німецькі кулемети MG3 калібру 7,62 мм, один з яких спарений з головним знаряддям танка, а другий встановлений на люку і може бути використаний як зенітна зброя.

Міцність

За даними 2017 року, вартість однієї одиниці Leopard 2А6 оцінили у 6,79 мільйонів доларів США.

Вежа і корпус Leopard 2А6 мають сучасну й стійку до снарядів форму. Верхній лобовий лист корпусу має великий кут нахилу до вертикалі, що разом із застосуванням багатошарової броні забезпечує досить ефективний захист від бронебійних підкаліберних снарядів й протитанкових керованих ракет. Крім цього, у паливних баках є спеціальний наповнювач, який перешкоджає вибуху при їх ушкодженні.

Попри свою габаритність та стійкість, танк досить рухливий. Рухливість забезпечує єдиний силовий блок, який об'єднує потужний дизельний двигун MB 873 Ка-501 та автоматичну гідромеханічну трансмісію HSWL – 354/3, що забезпечує чотири передачі переднього і два задні ходи. Серед головних переваг об'єднання двигуна і трансмісії в єдиний блок можна назвати можливість їх швидкої заміни. Навіть в польових умовах цей процес займає близько 15 хвилин.

Крім цього, на моделі Leopard 2А6 є сучасна система попередження про лазерне опромінення в межах 360°. Вона оповіщає екіпаж про загрозу застосування ворогом лазерного наведення.

У мережі розпочався рух із закликом надати Україні таки Leopard. Хештег "FreeLeopards" активно поширюють для привернення уваги звичайні люди та високопосадовці західних країн.