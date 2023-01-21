Leopard чи Abrams: головна інтрига довкола танків для України

Україна сподіваєтьтся на рішення європейських лідерів про передачу важких танків. Натомість сумніви Німеччини мають політичний та психологічний контекст.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь. Він вважає, що Україні не можна передавати 4 типи танків, бо це спричинить хаос з точки зору забезпечення, навчання екіпажів тощо, адже це різні танки, різні підходи і тактика їхнього використання.

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Сумніви щодо передачі до України важких танків полягають у політичній площині, переконаний Самусь. Натомість технічну площину давно уже вивчили.

Leopard чи Abrams

За словами спікера, з технічної точки зору для України ідеально було б отримати Leopard 2. Адже у британських Abrams стоїть газотурбінна установка, для них необхідне спеціальне паливо, тож вони складні з точки зору технічного забезпечення.

З політичного погляду найпростішим варіантом були б американські танки, але з технічного, на жаль, Abrams дуже важко буде обслуговувати в Україні,

– додав експерт.

Самусь про західні танки: дивитись відео

Чому Німеччина вагається

Причини вагань Німеччини щодо рішення передати Україні Leopard лежать у психологічній площині, зауважив Самусь. Він згадав слова одного з німецьких депутатів на дебатах у Бундестазі про те, що вони не хочуть, аби німецькі танки в Україні воювали проти росіян, бо їхні діди вже спробували і це було погано.

Чомусь вони не кажуть, що українці під час Другої світової війни більше постраждали, ніж росіяни від дідусів німецьких. Я не знаю чому вони вважають, що постраждали лише росіяни,

– додав Самусь.

Він переконаний, що до формування цієї психологічно-політичної конструкції доклалися і політика, і преса, а це впливає і на позицію виборців.

Експерт припускає, що дозвіл на реекспорт не означатиме передачу до України саме німецьких танків. Радше ми отримаємо фінські, польські, чеські, словацькі, данські чи іспанські танки Leopard 2.

Переваги танків Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

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