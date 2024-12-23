Напад леопарда в Одеському зоопарку: що кажуть у поліції

В одеському зоопарку вранці 22 грудня леопард напав на працівника. Поліцейські кажуть, що їм довелося застосувати зброю, унаслідок чого тварина загинула.

Уже розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини.

Дивіться також "У нас давно немає транквілізаторів": спільна заява зоопарків АЗУ щодо нападу леопарда в Одесі

Що відомо про інцидент в Одеському зоопарку

У поліції розповіли, що працівник зоопарку зайшов до вольєра, щоб прибрати там, однак тварина накинулася на нього. На допомогу чоловіку кинувся ще один співробітник.

"Обидва чоловіки опинилися за загорожею разом із твариною. Щоби врятувати людей і не допустити втечі в місто тварини, поліцейські використали вогнепальну зброю та знешкодили леопарда", – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що у пораненого працівника рани та множинні укуси. Він госпіталізований у важкому стані. Інший чоловік не постраждав.

Слідство триває.

Що кажуть про інцидент зоозахисники

Тим часом у зоозахисній організації UAnimals переповідають слова директора зоопарку, що нібито леопард таки вирвався за межі вольєра, а працівникам не вдалося влучити в нього шприцом зі снодійним. Після цього й було викликано поліцію.

UAnimals написала заяву до поліції із вимогою розслідувати й повідомити усі обставини події.

"З'ясувати, чому не застосували транквілізатори і не занурили леопарда в сон. А також перевірити, чи дотримуються в зоопарку всіх необхідних заходів безпеки, аби до таких випадків не доходило", – пишуть в організації.

Там також припускають, що в зоопарку порушують норми утримання тварин. За правилами, площа вольєра має бути щонайменше 100 квадратних метрів, а висота – 4 метри. Усередині має міститися басейн.

Через це зоозахисники також звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Державної екологічної інспекції України.