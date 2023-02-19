Коли Україна отримає перші Leopard: Пісторіус вперше озвучив конкретику

Борис Пісторіус заявив, що Німеччина розчарована активністю країн-союзниць щодо постачання танків Leopard Україні. Він додав, що очікував набагато більшого.

Пісторіус – глава Міноборони ФРН – зауважив, що Німеччина поставить Україні перші Leopard вже у перший тиждень березня 2023 року.

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Німеччина має багато Leopard. Водночас працює над тим, аби ще збільшити їхню кількість. Боєприпаси та запчастини Німеччина й Польща виготовлятимуть спільно.

Коли Україна отримає танки від Німеччини

Анджей Дуда наголосив, що вже невдовзі в Україну надійдуть танки Leopard від Польщі . Термін в 1 – 2 місяці польський лідер назвав "абсолютно реальним". Наразі українські військові проводять тренування у Свєнтошуві.

Себастьєн Лекорню – міністр збройних сил Франції – розповів, що перші AMX-10 RC – легкі колісні танки – прибудуть в Україну вже наприкінці наступного тижня. Навчання українських воїнів вже завершується.

Загалом, темпи підготовки прискорюються, як на нашій території – зі спеціалізованою підготовкою на техніці, яку ми постачаємо, так і в Польщі – з більш загальною підготовкою цілих батальйонів зі швидкістю 600 солдатів на місяць, починаючи з березня,

– заявив Лекорню.

Українські захисники ефективно опановують нові види зброї та техніки й вражають весь світ своєю професійністю.