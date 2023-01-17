Трюдо сказав, чи готова Канада надати Україні танки Leopard 2
Джерело:The Globe and Mail
Канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що країна дослуховується до запитів України. Також він пояснив, чи вони нададуть Києву танки Leopard 2.
Це питання політик коментував, спілкуючись з журналістами в Саскатуні 16 січня. За словами Трюдо, Канада розгляне всі запити України.
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Чи надасть Канада танки Україні
Джастіна Трюдо запитали, чи надасть Оттава Leopard 2 Україні, якщо Німеччина відмовиться від своїх заперечень щодо постачання нам зброї.
Прем'єр запевнив, що Канада підтримує Україну в її протистоянні з Росією.
Ми відправили величезну кількість різних типів озброєння, включно з системою протиповітряної оборони. Ми розглянемо всі запити з України, але до танків Leopard 2 ми ще не дійшли,
– заявив Трюдо.
Додав, що держава надасть Україні те, що їй потрібно для перемоги над Росією.
Зеленський проситиме танки в Трюдо
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав виданню The Globe and Mail, що Володимир Зеленський проситиме у Джастіна Трюдо танки Leopard 2. Проте це трапиться тоді, коли Берлін "усуне бюрократичну перешкоду".
Україна має намір попросити у Канади кілька одиниць її основного бойового танку Leopard-2, щойно Німеччина відмовиться від свого спротиву реекспорту виробленого нею озброєння,
– заявив Подоляк.
За словами радника Андрія Єрмака, Німеччина незабаром змінить свою позицію й не виступатиме проти передачі Україні танків.
Окрім того, посадовець наголосив, що Канада має на озброєнні 82 танки Leopard-2, які купила в Берліна ще у 2007 році.
Що відомо про допомогу від Канади
- 10 січня 2023 року Канада вирішила купити для України NASAMS – комплекс протиповітряної оборони. Про це рішення міністру оборони України сказала його канадська колега Аніта Ананд. За її словами, це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні.
- Володимир Зеленський подякував Трюдо за допомогу та сказав, що NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян.
- Військовий оглядач Денис Попович заявив, що терміни передачі ППО залежать від того, чи є в США вільна система, яку можуть продати Канаді. Якщо є, то Київ може отримати NASAMS протягом наступних тижнів. Якщо ж немає, то систему треба виготовляти чи шукати в інших країнах, тоді й термін може бути довшим.