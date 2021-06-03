Є ризик, що хтось не потрапить, – Лещенко про створення реєстру олігархів

Володимир Зеленський подав у Раду невідкладний проєкт закону про олігархів. Документ передбачає створення реєстру, в який включатимуть відповідних осіб. Втім олігархи будуть пробувати уникнути потрапляння в цей список.

Адже надалі це може їм створювати величезні проблеми. Таку думку висловив журналіст, колишній народний депутат Сергій Лещенко.

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Олігархи шукатимуть способи ухилитися від реєстру, – Лещенко

Він зауважив, якщо олігархи перебуватимуть у цьому реєстрі, у них можуть виникнути проблеми з кредитуванням у міжнародних й українських банках. А також з тим, щоб фінансувати політичні партії. Відтак вони шукатимуть способи цього уникнути.

Журналіст зазначив, олігархом людина не стає автоматично. Відповідний перелік буде вести Рада національної безпеки й оборони. Члени РНБО мають проголосувати за внесення туди конкретної особи. Втім перед цим певні органи влади мають подати на розгляд кандидатури.

Йде певна фільтрація на етапах. Навряд чи потрапить хтось зайвий, але є певний ризик, що хтось туди не потрапить,

– розповів він.

Сергій Лещенко вважає, що держава має повністю контролювати цей процес і запобігати намаганням олігархів не потрапити до переліку. Втім це має бути не формальний контроль, а бажання знайти істину. Мовляв, що переоформлення майна на інших осіб – це теж намагання ухилитися від потрапляння в реєстр олігархів.

Цього закону недостатньо, щоб позбутися впливу олігархів, – Лещенко

За словами екснардепа, законопроєкту Зеленського недостатньо, щоб усунути від влади олігархів. Адже в тексті не сказано нічого про вплив на медіа. Щоб олігарх позбувся свого впливу, він має отримати пряму чи опосередковану заборону в будь-який спосіб впливати на політичний контент своїх медійних активів.

Відтак для цього потрібно прописувати норму в профільних законах. "Інакше олігарх завжди може переоформити медіа на третіх осіб, але це не розв'язує проблему", – підкреслив він.

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