Лещенко розніс брехню Лаврова про "підготовку" нападу України на Донбас

Сергій Лещенко вкрай жорстко пройшовся новій брехні, яку озвучив глава МЗС Росії Лавров. Мовиться про нібито підготовку нападу України на квазіреспубліки Донбасу.

Російський політик сказав, що нібито потрібно було випередити Україну, бо він навіть знає, куди готувалися нападати наші війська. Про це повідомляє 24 канал посилаючись на брифінг радника глави Офісу Президента про фейки кремля за 27 травня.

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Як Лавров знову забрехався

Сергій Лавров заговорив про те, що "готувався напад" на проросійські невизнані республіки Сходу України чи навіть на саму Росію. Мовляв, для цього ЗСУ навіть накопичували сили на лінії зіткнення.

Чергова брехня від офіційної посадової особи держави-агресора. Україна не планувала жодних наступальних атак. А скупчення військ було реакцію на підготовку самою Росією війни проти України,

– зазначив Лещенко.

Слід зауважити, що російські війська почали накопичуватися на кордонах приблизно за рік до повномасштабного вторгнення. А осінню 2021 року одразу кілька розвідок провідних держав Заходу сказали, що Путін ухвалив рішення про напад.

Поширюють брехню про глобальну кризу

27 травня був досить продуктивним днем для пропагандистів Кремля. Вони також вирішили заявити, що глобальну продовольчу кризу нібито спричинили санкції Заходу, накладені на країну-агресорку. При цьому вони забули уточнити, що світові ланцюжки постачання агропродукції поламало саме вторгнення Росії в Україну.

Адже зараз у нашої держави заблоковані всі морські порти, якими й транспортувалася більшість зерна. А Україна була одним із лідерів світового ринку агропродукції. Від нашого експорту залежали приблизно 400 мільйонів людей по всьому світу. А наразі запасів пшениці на Землі залишилося лише на 10 тижнів.

Сказали, що в нас їздять "холодильники" з трупами

Також в ефірі російських ЗМІ відмітився представник однієї з квазіреспублік Донбасу. Він сказав, що по підконтрольній Україні території їздять рефрижератори з тілами загиблих. Цей акцентував, що вбитих начебто доставляють у різні місця, щоб "створювати постановчі злочини".

Як людина, яка входить до наглядової ради Укрзалізниці повідомляю, що на території України справді є рефрижератори з тілами загиблих російських військових,

– зазначив Лещенко.

Він зауважив, що станом на 27 травня возять так 320 мішків з тілами, які перебувають у рефрижераторах на чотирьох залізничних станціях. Проте Росія не хоче забирати навіть рештки тих, кого відправила помирати в Україні.

Брифінг Лещенка про фейки 27 травня: дивіться відео