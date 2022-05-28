Лещенко розповів, як Росія використовує образ дітей для виправдання агресії в Україні

Росія створює образ дітей для своїх цинічних цілей. Таким чином вона намагається виправдати злочини в Україні.

Зокрема, російські пропагандисти вигадали образ хлопчика Альоші, який начебто дуже радо зустрічає окупантів, які наступають на Україну. Про це під час брифінгу заявив радник керівника ОП Сергій Лещенко 27 травня, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Великі втрати росіян на Півдні та відсутність надії на переговори: основне за 94 день війни

Росія далі починає використовувати дитячі образи для виправдання війни. Хлопчик Альоша, який начебто в Бєлгородській області вибігає та зустрічає оплесками і маханням руки російську бронетехніку, яка висувається в напрямку України. Про цього хлопця знімали сюжети російські пропагандисти, він став мемом в телеграмі,

– розповів Лещенко.

Тепер зображення вигаданого Альоші розмістили на обгортці шоколаду. Зокрема, солодощі почали виготовляти в Бєлгороді. За словами пропагандистський ЗМІ, хлопчика малюють у шоломі літуна. Про це вони пишуть у телеграм-каналах. Проте насправді на голові в хлопчика – каска танкіста.

Я своєю чергою закликаю всіх громадян як в Україні, так і по світу, не вірте брехунам в країні-агресорі. Довіряйте українським офіційним засобам масової інформації, телемарафону, збройним силам та військово-політичному керівництву,

– наголосив радник керівника ОП.

Останні заяви Сергія Лещенка

Росія долучила до своєї пропаганди одіозного патріарха Кирила. Він взявся на увесь світ брехати людям про війну Росії проти України, виправдовуючи країну-агресора. Зокрема, він заявив про те, що Росія у війні "захищає свою територію".

У відповідь на марку Укрпошти "Російський воєнний корабель...Всьо", Росія створила свою цинічну марку. На ній зображено літеру "Z", яка видніється на тлі розмитого символу полку "Азов". Також Росія розмістила на марці завод "Азовсталь", який так і не змогли взяти штурмом і прикрасили усе це словами "захід нацизму".

Цьогоріч Росію не впустили на економічний форум у Давосі через напад на Україну. Тому агресорка вигадала свій форум, що здатися самостійною і нічим не гіршою за інші країни. Форум мав назву Євразійський економічний форум, на якому виступав особисто Путін.

Зверніть увагу – Зеленський виступив перед студентами Стенфорда: відео