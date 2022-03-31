Лещенко спростував фейк, що начебто "азовці" переслідують мирних жителів Маріуполя

Маріуполь перебуває у блокаді російських військових, які знущаються з мирного населення. Попри це російські пропагандисти намагаються нав'язати фейк, що полк "Азов" буцімто переслідує мирних жителів Маріуполя.

ФСБ розіслало пропагандистам фейкове відео

Про чергову брехню путінського режиму розповів журналіст Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал. Він заявив, що фейк викрила російська антипропагандистська спільнота "Медиазона".

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Повідомляється, що російські пропагандисти заявляють про те, що "азовці" начебто переслідують мирних мешканців Маріуполя. З такою заявою виступила мешканка Маріуполя Любов Устинова.

У відео, яке оприлюднили державні ЗМІ Росії, вона говорила буцімто про звірства "Азову" в Маріуполі. Та виявилося, що це відео належить ФСБ.

Колеги з "Медиазона" з'ясували, що це відео, яке начебто ця біженка з Маріуполя записала, було поширено ФСБ Росії. Розіслано до російських державних пропагандистських медіа з вимогою оприлюднити його та не вказувати джерело, звідки це відео у них з'явилося,

– розповів Лещенко.

Він додав, що у відео декілька дублів, оскільки жінка не змогла з першого разу розповісти про те, що від неї вимагали пропагандисти.

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