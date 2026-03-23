23 березня, 08:11
Летіло понад 250 дронів: як відпрацювала ППО 23 березня

Ірина Чеботнікова

Вночі росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Попри те, що їх було досить багато, ППО збила більшість.

Про це повідомили в Повітряних силах. Там указали, що атака почалася ще з шостої вечора 22 березня.

Як відпрацювала ППО в ніч на 23 березня? 

Було збито/подавлено 234 БпЛА. Це дані на 8 ранку і вони ще не остаточні, адже атака триває.

Загалом росіяни запустили 251 ударний БпЛА. 

Серед них були дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. "Шахедів" – близько 150. 

Атака була з Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях, 
– написали в Повітряних силах.

Де були вибухи вночі в Україні сьогодні та які наслідки обстрілів

  • Під час масованої атаки на Одещину пошкоджена цивільна інфраструктура. Під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкоджено також склад на території порту.
  • Над Дніпропетровщиною збили 19 дронів. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, є двоє поранених. В Металургійному районі Кривого Рогу пошкоджені багатоквартирні будинки.
  • Зранку окупанти знову вдарили по Кривому Рогу. Є пожежа, поранені двоє людей.
  • По Старому Салтову на Харківщині росіяни вдарили двома "Геранями". У жінки гостра реакція на стрес. По Чугуєву також били "Геранями", пошкоджені будівлі непрацюючого підприємства. У Великому Бурлуку є влучання по території медичної установи.
  • У Знам'янці на Кіровоградщині поранено двох людей. Є пожежі та руйнування будівель, рятувальники працювали всю ніч.
  • На Запоріжжі протягом попередньої доби загинуло троє людей. Ворог атакував різними типами зброї.