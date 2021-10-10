Летів низько, а тоді впав, – очевидиця про катастрофу літака у Татарстані
Джерело:телеграм Mash
У Татарстані 10 жовтня сталася авіакатастрофа, в якій загинули 16 парашутистів. Очевидиця падіння літака розповіла, що він був доволі низько, а тоді сталася аварія.
Жінка повідомила виданню, що бачила незадовго до катастрофи літака у Мензелінську, що в Татарстані.
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Літака летів дуже низько
Я почала фотографувати: літак низько, мені цікаво, я почала фотографувати. А чоловік каже: він падає,
– зазначила очевидиця.
Вона проїжджала з чоловіком повз заправку і побачила, як над землею низько летить якийсь борт. Тоді пара розвернулася та поїхала в ту сторону. Далі вони побачили задимлений літак і момент його падіння на землю.
Після інциденту жінка зателефонувала у швидку допомогу.
Катастрофа літака у Татарстані: що відомо
- Вранці у Мензелінську, що в Татарстані, розбився літак L-410, на борту якого перебували 22 парашутистів і членів екіпажу.
- У результаті інциденту загинули 16 людей, зокрема 2 пілотів. Вижити вдалося 6 людям, однак один із поранених у дуже важкому стані.
- Парашутист, якому вдалося врятуватися, розповів, що спричинила катастрофу проблема у двигуні.
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