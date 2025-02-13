МЗС України різко відреагувало на наклепи про "дискредитаційну кампанію" проти Угорщини

Україну 10 лютого відвідав заступник очільника угорського МЗС Левенте Мадяр, аби вимагати пояснень щодо нібито "наклепницької кампанії" проти керівництва Угорщини, а ще зняти провокативне відео у центрі української столиці. На цю витівку різко відреагували в українському Міністерстві закордонних справ.

Там категорично відкинули ці наклепи угорців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС.

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Україна не втручається у справи інших країн

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не вела і не вестиме жодних дискредитаційних кампаній проти інших країн, а також не має намірів втручатися в їхні внутрішні справи.

Це було чітко висловлено під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із Левенте Мадяром 10 лютого.

Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України,

– зауважили у МЗС.

Там також наголосили, що ніщо так не дискредитує угорських посадовців, як їхні дії, які можуть слугувати виключно інтересам Росії внести розбрат між країнами.

"Україна була і залишається відданою принципам партнерства та завжди відкрита до чесного і конструктивного діалогу, спрямованого на зміцнення взаєморозуміння і співпраці з усіма державами, які поділяють цінності демократії та верховенства права", – наголосили в українському міністерстві.