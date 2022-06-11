Лежать на вулиці штабелями: окупанти складають тіла своїх убитих просто неба

Шалені втрати росіян у війні проти України зростають з кожним днем. Самі ж окупанти не збираються турбуватися про своїх загиблих – їх турбує лише питання власного виживання.

Російські окупанти мріяли захопити Україну, а якщо загинуть у бою – то отримають військові почесті та вічну славу. Смерть наші героїчні ЗСУ загарбникам гарантують, а от на людське поховання їм розраховувати не варто – влаштовувати таку оказію "гарматному м'ясу" ніхто не збирається.

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Полеглі російські окупанти лежать на вулиці штабелями

Служба безпеки України перехопила розмову двох російських окупантів. Вони вели розмову про майбутній похорон одного із загарбників.

Російських окупантів, яких ліквідували героїчні ЗСУ, ховають у закритих гробах для того, щоб не шокувати їхніх земляків. Річ у тому, що вони зберігають тіла просто під сонцем, склавши їх в ряд, неначе якісь дошки.

Вони лежать штабелями. Ні в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах просто божевільний. Тому й гроб закритий: його тіло ціле, але запах та вигляд,

– бідкається один з окупантів.

СБУ також повідомляє, що окупанти дуже бояться, що реальні масштаби їх втрат у війні проти України стануть відомі на всю Росію. Через це "вантаж 200" вони перевозять уночі та дуже маленькими партіями. Тіла, які чекають на свою "чергу", починають розкладатися ще задовго до прибуття у кінцевий пункт призначення.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Шалений спротив росіянам на тимчасово окупованих територіях триває. Народ відмовляється грати за правилами окупантів, а партизани намагаються полегшити роботу ЗСУ та збільшити кількість "хороших росіян". В Енергодарі героїчним партизанам вдалося ліквідувати двох бойовиків, які патрулювали місто.

На Херсонщині наші відважні захисники та захисниці продовжують здійснювати контрнаступ та звільняти наші населені пункти від окупантів. Селище Таврійське вже повністю під контролем України, активні бойові дії ведуться й на інших напрямках.

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