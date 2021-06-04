Лід в Арктиці тоншає вдвічі швидше, – учені заявили, що суттєво помилилися у дослідженнях

Вчені провели нове дослідження морського льоду у прибережних районах Арктики за оновленими сніговими картами. Результати їх приголомшили, адже з'ясувалося, що вони серйозно помилялися у попередніх розрахунках.

Так, нове дослідження дало змогу з'ясувати, що лід у прибережних районах тоншає зі швидкістю від 70% до 100% швидше, ніж було встановлено раніше.

Важливо До 2070 року помруть сотні тисяч жителів: глобальне потепління насувається на світ

Що з'ясували науковці

Дослідження провели науковці з Британського університетського коледжу Лондона. Вони використали більш сучасні карти висоти снігового покриву на льоду.

Товщина морського льоду оцінюється шляхом вимірювання висоти льоду над водою. Але це вимірювання спотворюється через те, що сніг робить крижини важчими.

Вчені скорегували це, використовуючи карту висоти снігового покриву в Арктиці, яка не враховувала вплив зміни клімату. Попередні розрахунки товщини морського льоду засновані на сніговій карті, оновленій 20 років тому.

Дослідники використовували супутник Європейського космічного агентства, щоб визначити, скільки часу потрібно радіолокаційним хвилям, щоб відбитися від льоду, що дозволило їм обчислити його висоту над водою і зробити висновок про його загальну товщину.

Об'єднані результати дозволили вченим оцінити загальну швидкість зменшення товщини льоду, а також її мінливість від року до року.

Більше про зміни клімату