Лідер боснійських сербів Додік потрапив під санкції США

Вашингтон наклав санкції на лідера боснійських сербів, експрезидента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Причиною назвали його "дестабілізуючу корупційну діяльність" на Західних Балканах.

У Мінфіні США заявили, що Додік порушив мирну угоду від 1995 року. Крім цього, його звинуватили у хабарництві.

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Дестабілізація регіону

Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон назвав діяльність Додіка дестабілізуючою та корупційною.

Спроби зруйнувати Дейтонські мирні угоди, що мотивовані його власними корисливими інтересами, загрожують стабільності Боснії та Герцеговини та всього регіону,

– додав Нельсон.

Крім того, запровадили санкції щодо медіаплатформи "Альтернативна телевізія Баня-Луки". Зазначили, що лідер боснійських сербів придбав її для реалізації своїх інтересів.

У Мінфіні додали, що Додік прагне вивести армію Республіки Сербської зі складу збройних сил Боснії та Герцеговини. За словами Нельсона, США діятимуть проти тих, хто прагне корупції, дестабілізації та розколу.