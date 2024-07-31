Лідер Ірану наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії, – NYT

Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї видав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на ймовірне вбивство в Тегерані лідера ХАМАС.

Так, в Ірані було вбито главу політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганію. В країні вже встигли звинуватити у всьому Ізраїль та пообіцяли "відплату" за його смерть.

Дивіться також Росія має свій інтерес: чи може Іран завдати удару по Ізраїлю

Хаменеї наказав атакувати Ізраїль

Посилаючись на іранських чиновників, видання The New York Times стверджує, що Хаменеї віддав наказ про атаку у відповідь екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану вранці 31 липня.

Іран та ХАМАС звинувачують у вбивстві Ганії Ізраїль. Як кажуть джерела, наразі незрозуміло, наскільки "жорсткою" буде відповідь Ірану. Військове командування країни буцімто розглядає можливість ще однієї комбінованої атаки по військових об'єктах біля Тель-Авіва і Хайфи.

Радше за все Іран розглядає скоординовану атаку з їхньої країни та з інших фронтів, де вони мають "союзницькі сили", аби досягнути "максимального ефекту". Йдеться, зокрема, про Ємен, Сирію та Ірак.

Іранські офіційні особи не розглядають убивство Ганії як лише випадкову смерть, а і як образу їхньому апарату безпеки, що свідчить про те, що будь-хто в Ірані може стати мішенню та вбитим,

– заявили місцеві посадовці.

Незадовго до цього новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна "захистить свою територіальну цілісність, гідність, честь і гордість". Водночас верховний лідер Аятола Алі Хаменеї наголосив, що Іран вважає своїм обов'язком помститися за вбивство Ганії, оскільки його вбили на їхній землі.