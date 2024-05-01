США та Європа мають багато аргументів: чи може Макрон вплинути на позицію Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін вперше за 5 років збирається відвідати ЄС, зокрема Францію. Еммануель Макрон планує налагодити кращі зв'язки з лідером Китаю, а також закликати його умовити Владіміра Путіна припинити війну в Україні.

В етері 24 Каналу політолог Валентин Гладких припустив, чи будуть чергові переговори із Сі Цзіньпіном продуктивними. Водночас китайський лідер має глобальні плани – переманити Європу від США на свій бік.

Зверніть увагу Макрон буде намагатися реабілітуватися, – політолог сказав, навіщо Сі їде до Європи

Китай відстоює свою позицію

Політолог переконаний, що зустріч Макрона й Сі Цзіньпіна буде продуктивною і буде певний поступ в позиції Китаю, але навряд чи ситуація кардинально зміниться.

КНР цікавить не стільки Україна, як майбутнє постросійського простору,

– зауважив Гладких.

Китайці на сьогодні є основними бенефіціарами війни, адже фактично отримали в колоніальну залежність величезні обшири нинішньої Росії, ринок для споживання своїх товарів, ресурсну базу для виробництва товарів.

Попри це, основними торговельними партнерами Пекіна залишаються Сполучені Штати і Європа, а не Росія. Адже російський ринок не компенсує для китайських компаній втрату європейського або американського споживача. Відповідно Захід має багато аргументів, щоб коригувати позицію Китаю.

КНР відстоює власну позицію – як витиснути максимум з нинішньої ситуації та як мінімізувати ризики, які можуть бути пов'язані з колапсом або поразкою Росії,

– мовив політолог.

За його словами, Пекін точно не зацікавлений у тому, щоб Москва вийшла з цієї війни посиленою, адже якщо так станеться, то Китай втратить привілейований статус і диспаритетні стосунки з Росією.

Росія – розмінна монета для Китаю

Для України принципово важливо, щоб Китай мінімізував свою допомогу Росії. На думку Гладких, в цьому плані наші партнери будуть тиснути на КНР.

Пакети допомоги, які нещодавно ухвалили союзники, спрямовані на те, щоб посилити спроможність України досягати поставлених цілей на полі бою. Водночас Китай відкриє лінію допомоги росіянам й ефективність підтримки Україні впаде,

– додав політолог.

Китай, КНДР та Іран мають у цій війні власні інтереси. В деяких питаннях вони збігаються, але не ототожнюються і для них Росія є лише розмінною монетою, якою вони готові розрахуватися за певні привілеї або досягнення у відносинах з цивілізованим світом.

Відносини Китаю із Заходом