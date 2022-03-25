Лідер Китаю запевнив Джонсона, що братиме участь у встановлені миру в Україні
Джерело:CNN
Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, що його країна відіграватиме "конструктивну роль" у поверненні миру в Україну.
У китайських ЗМІ повідомляється, що Сі виклав принципову позицію Китаю щодо українського питання.
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Він підкреслив, що міжнародна спільнота має сприяти мирним переговорам, створити умови для політичного врегулювання українського питання та домогтися якнайшвидшого повернення України до миру. Китай продовжить відігравати конструктивну роль у цьому відношенні.
Крім того, Пекін повністю підтримав коментарі, зроблені послом Китаю в Україні: "Китай ніколи не нападе на Україну. Ми допоможемо, особливо економічно".
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація не бачила, аби Китай надавав Росії військове обладнання відтоді, як президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
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