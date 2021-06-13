Лідери G7 погодили спільні кліматичні цілі до 2050 року

Лідери "Великої сімки" погодили спільні кліматичні цілі до 2050 року. Мовиться про заходи з утримання глобального потепління у межах 1,5 градуса Цельсія та зведення до нуля шкідливих викидів в атмосферу.
Відповідну інформацію 13 червня оприлюднила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, лідери "Великої сімки" перебувають на шляху до @COP26 – 26 Конференції ООН щодо зміни клімату у Глазго, яка запланована на 1 – 12 листопада 2021 року.
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"Партнери по G7 підписали знакові спільні зобов'язання щодо досягнення нульових викидів до 2050 року, найпізніше, та утримання підвищення температури у межах 1,5 градуса Цельсія на досяжну перспективу. Ми зробимо все необхідне, щоб дотримати ці 1,5 градуса", – написала Урсула фон дер Ляєн.
Як досягатимуть кліматичних цілей
Окрім того, у наступному повідомленні у твіттері вона звернула увагу на способи, якими найбільш розвинуті країни світу досягатимуть відповідних кліматичних цілей.
Нам потрібно декарбонізувати енергетичний сектор – 25% енергії Європейського Союзу виходить від відновлювальних джерел і ми поставили за мету досягти 38% до 2030 року,
– зазначила президентка Єврокомісії.
Також вона додала, що партнери щодо "Великої сімки" погодилися поступово відмовитися від вугілля.
Саміт G7 у Великій Британії: головне
- Лідери країн "Великої сімки" зібралися на саміт у Великій Британії, який запланували на 11 – 13 червня. Це перша з початку пандемії очна зустріч лідерів G7.
- Як "країн-гостів" до зустрічі запросили Австралію, Індію, Південну Корею та Південно-Африканську республіку.
- Головними темами зустрічі є протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та реагування на виклики у сфері міжнародної безпеки зокрема.