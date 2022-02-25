Лідери НАТО закликали Росію негайно припинити війну з Україною

Глави держав та урядів країн-членів НАТО виступили із заявою. Вони закликали Росію негайно припинити війну з Україною.

Лідери НАТО вимагають, аби Росія вивела всі сили з території України. Це означатиме повернення з шляху агресії.

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У НАТО назвали війну Росії з Україною найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття.

Альянс засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити військовий наступ, вивести всі свої сили з України та звернути з обраного нею шляху агресії", – вказано у заяві.

Цей давно спланований напад на Україну, незалежну, мирну та демократичну країну є жорстоким, абсолютно неспровокованим і невиправданим,

– написано у документі.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!