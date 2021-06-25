Лідери ЄС підтримали продовження економічних санкцій проти Росії, – ЗМІ

Глави країн Євросоюзу погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії. Їх запровадили через окупацію Кримського півострова та дестабілізацію Донбасу.

Журналіст повідомив про чергову пролонгацію економічних обмежень щодо країни-окупанта після саміту Євросоюзу.

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ЄС продовжив санкції проти Росії

На тлі всіх переговорів про висновки саміту щодо Росії вчора ввечері (24 червня – 24 канал) лідери ЄС дали зелене світло для продовження на 6 місяців економічних санкцій проти Росії,

– зазначив Йозвяк.

Він нагадав, що обмеження ввели через окупацію Криму та підтримку сепаратистів на Сході України.

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