Лідери ЄС підтримали продовження економічних санкцій проти Росії, – ЗМІ
25 червня 2021 , 13:26Читать новость на русском
Джерело:твітер Рікарда Йозвяка
Глави країн Євросоюзу погодилися продовжити ще на пів року економічні санкції проти Росії. Їх запровадили через окупацію Кримського півострова та дестабілізацію Донбасу.
Журналіст повідомив про чергову пролонгацію економічних обмежень щодо країни-окупанта після саміту Євросоюзу.
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ЄС продовжив санкції проти Росії
На тлі всіх переговорів про висновки саміту щодо Росії вчора ввечері (24 червня – 24 канал) лідери ЄС дали зелене світло для продовження на 6 місяців економічних санкцій проти Росії,
– зазначив Йозвяк.
Він нагадав, що обмеження ввели через окупацію Криму та підтримку сепаратистів на Сході України.
Санкції ЄС проти Росії через Україну: що відомо
- Ці санкції Євросоюз ввів ще у 2014 році через дестабілізаційні дії Росії проти України. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори Росії, а також на сферу товарів подвійного призначення.
- Відтоді ЄС систематично продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконання мінських домовленостей.
- Роблять це кожних 6 місяців. Востаннє Рада ЄС пролонгувала їх 17 грудня 2020 року.