Аліса Вайдель повторює російську пропаганду та в унісон із Путіним звинувачує Україну у війні. Георгій Тихий назвав такі заяви не альтернативою для Німеччини, а альтернативою самій реальності.

Як повідомив Георгій Тихий у соцмережі X, подібні висловлювання свідчать або про вкрай низький рівень розуміння причин російської агресії, або про свідому маніпуляцію.

Що сказав Тихий

Речник МЗС наголосив, що шлях до миру має розпочинатися виключно з правди, а не з неправдивих тверджень.

Якщо пані Вайдель хоче об'єктивної картини цієї війни та болю, який перенесли українці, їй слід поговорити з родинами, які втратили близьких через напад Росії, замість споживання російської пропаганди,

– зазначив Тихий.

За його словами, пряме спілкування з постраждалими здатне швидко повернути відчуття реальності.

Росія розпочала цю війну ще у 2014 році та в односторонньому порядку розірвала Мінські угоди перед здійсненням повномасштабного вторгнення. Протягом років війни російські удари завдали найбільших руйнувань саме тим регіонам, які Москва обіцяла захищати від утисків.

Георгій Тихий підкреслив, що історія вчить про небезпеку поступок загарбникам, оскільки спроби умиротворення завжди вели до ще масштабніших конфліктів.

Пропозиції віддати агресору частину чужої території заради миру раніше вже завершувалися катастрофою для Європи, тому неприпустимо повторювати помилки минулого.

Нагадаємо, що лідерка німецької політсили фактично заперечила можливість відновлення територіальної цілісності України та стала на бік агресора. Вона заявила, що нібито "російськомовні території відійдуть до Росії, і росіяни їх не віддадуть".

Окрім закликів змиритися з окупацією, політикиня вдалася до відвертих маніпуляцій щодо подій на сході України, які передували повномасштабному нападу Росії. Вона заявила, що перед вторгненням Україна начебто сама обстрілювала ракетами населення на Донбасі і завжди це замовчує.