Лідерка Тайваню вперше підтвердила присутність військових США на острові

Цай Інвень, лідерка Тайваню, вперше підтвердила присутність американських військ на тайванській землі. Мовиться саме про військових інструкторів.

Цай Інвень стала першою президенткою Тайваню за десятиліття, що визнала присутність американських військ на острові з навчальною метою. Водночас Цай Інвень не повідомила, скільки американських військовослужбовців перебуває на острові, але сказала, що "це не так багато, як люди думали".

Зверніть увагу Зміцнюватимемо оборону, – президентка Тайваню відповіла на закид Китаю щодо "возз'єднання" країн

Лідерка Тайваню, який опинився в центрі зростання напруженості між США й Китаєм, заявила, що загроза з боку Пекіна зростає "з кожним днем".

Військові США на початку 2020 року опублікували, але згодом видалили відео, на якому американські спецпризначенці тренували солдатів на Тайвані. У листопаді того ж року міністерство оборони Тайваню оголосило, але потім спростувало місцевим ЗМІ, що американські війська навчають місцевих солдатів на острові.

Напруга між Тайванем та Китаєм: останні новини

Понад рік Тайвань скаржився на неодноразові місії військово-повітряних сил Китаю біля острова.

Сполучені Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю. У Вашингтоні заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню.

Зокрема, 56 китайських бойових літаків 5 жовтня увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Це найбільше зі зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.

10 жовтня очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив про мирне возз'єднання Тайваню з Китаєм. Проте президентка Тайваню Цай Інвень наголосила, що острів надалі зміцнюватиме військову оборону й не планує підкорюватись Пекіну.

Останній офіційний гарнізон Сполучених Штатів Америки покинув Тайвань у 1979 році. Тоді Вашингтон звернув формальне дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, хоча у ЗМІ мовилося про невеликі розгортання.