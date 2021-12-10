Лідирують 3 країни: українці назвали головних союзників України

10 грудня 2021 , 11:55
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Рейтинг

Українці вважають, що головними союзницями нашої країни є Канада, Литва та Польща. Коефіцієнт союзності цих країн становить 0,9 (при максимальному показнику 2).

На четвертій позиції розташувалася Велика Британія. Її показник – 0,8.  

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Також у рейтингу союзників опинилися:

  • США (0,7);
  • Туреччина (0,7);
  • Франція (0,6);
  • Німеччина (0,6);
  • Китай (0,2).

Показник "однозначної ворожості" – -2. Білорусь українці оцінили у -0,4, а Росію – у -1,1.

Як українці оцінюють союзність кожної країни

Канада

  • Однозначно союзна для 30% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 31% опитуваних.
  • Важко відповісти 10% опитуваних.
  • Нейтральна для 27% опитуваних.
  • Ще 2% опитуваних припускають ворожість країни.

США

  • Однозначно союзна для 27% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 34% опитуваних.
  • Важко відповісти 10% опитуваних.
  • Нейтральні для 21% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 5% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 6% опитуваних.

Німеччина

  • Однозначно союзна для 14% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 37% опитуваних.
  • Важко відповісти 7% опитуваних.
  • Нейтральна для 38% опитуваних.
  • Скоріше ворожа для 3% опитуваних.
  • Однозначно ворожа для 1% опитуваних.

Велика Британія

  • Однозначно союзна для 24% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 32% опитуваних.
  • Важко відповісти 8% опитуваних.
  • Нейтральна для 29% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 3% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 3% опитуваних.

Франція

  • Однозначно союзна для 13% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 38% опитуваних.
  • Важко відповісти 7% опитуваних.
  • Нейтральна для 39% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 2% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 1% опитуваних.

Литва

  • Однозначно союзна для 31% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 28% опитуваних.
  • Важко відповісти 10% опитуваних.
  • Нейтральна для 25% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 3% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 2% опитуваних.

Польща

  • Однозначно союзна для 30% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 37% опитуваних.
  • Важко відповісти 6% опитуваних.
  • Нейтральна для 21% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 5% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 2% опитуваних.

Туреччина

  • Однозначно союзна для 16% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 38% опитуваних.
  • Важко відповісти 9% опитуваних.
  • Нейтральна для 33% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 4% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 2% опитуваних.

Білорусь 

  • Однозначно союзна для 8% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 15% опитуваних.
  • Важко відповісти 7% опитуваних.
  • Нейтральні для 32% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 22% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 16% опитуваних.

Китай

  • Однозначно союзний для 6% опитуваних.
  • Скоріше союзний для 16% опитуваних.
  • Важко відповісти 13% опитуваних.
  • Нейтральний для 53% опитуваних.
  • Скоріше ворожий для 9% опитуваних.
  • Однозначно ворожий для 3% опитуваних.

Росія

  • Однозначно союзна для 6% опитуваних.
  • Скоріше союзна для 6% опитуваних.
  • Важко відповісти 6% опитуваних.
  • Нейтральні для 9% опитуваних.
  • Скоріше ворожі для 19% опитуваних.
  • Однозначно ворожі для 53% опитуваних.
Зауважте! Лише упродовж 1 січня – 2 грудня 2021 року внаслідок російської агресії на Донбасі загинули 65 українських захисників. Окрім того, поранення отримав 261 захисник. Тим часом Росія продовжує стягувати війська до українського кордону та на тимчасово окуповані території. 

Участь в опитуванні взяли 2500 українців віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2,0.

Кого українці хочуть бачити лідером країни

Президентський рейтинг станом на 6 – 8 грудня:

  • Володимир Зеленський – 23,5%;
  • Петро Порошенко – 13,4%;
  • Юлія Тимошенко – 9,9%;
  • Юрій Бойко – 9,3%;
  • Дмитро Разумков – 7,5%;
  • Ігор Смешко – 6,7%;
  • Євген Мураєв – 6,5%;
  • Володимир Гройсман – 5,5%;
  • Олег Ляшко – 3,2%;
  • Арсеній Яценюк – 3,1%

 

Автор: Мар'яна Бекало