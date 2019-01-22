22 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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22 січня 2019 свято День Соборності України 2019 - що не можна робити 22 січня 2019
22 січня – що можна і не можна робити в цей день / www.google.com

22 січня 2019 року вшановують Євстратія і Пилипа. Цього дня, після завершення усіх справ, люди намагаються братися за роботу. Рекомендується привести до ладу будинок, викинути непотріб та підготувати оселю до весняного періоду. Дні починають бути довшими, тож господарі мають можливість зробити більше справ. Вважається, що якою погодою буде 22 вересня, таким буде і вересень.

Іменини сьогодні святкують: Антоніна, Захар, Петро, Пилип.

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Народні прикмети на 22 січня:

– Пилиповий день ясний – рік буде урожайним і благополучним.

– Ворони сидять на верхівках дерев, значить морози, скоро посиляться.

– Собака спить згорнувшись в клубок – настане похолодання.

22 січня
Народні прикмети на 22 січня

Що можна робити 22 січня

1. Цього дня треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе" усі свята та святкову безтурботність. Це допоможе швидше приступити до роботи та почати новий рік. 

Що не можна робити 22 січня

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. Не можна лаятися та сваритися одне з одним.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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