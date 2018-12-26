5 книг 2018 року від Білла Гейтса, які рекомендує прочитати мільярдер

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5 книг 2018 року від Білла Гейтса
5 книг 2018 року від Білла Гейтса / www.gatesnotes.com

Знаменитий американський бізнесмен Білл Гейтс поділився своїм традиційним переліком книг, які він прочитав сам і рекомендує прочитати прихильникам. Напередодні Нового року засновник Microsoft у своєму блозі розмістив п’ятірку книг, які його найбільше вразили у 2018 році.

На своєму офіційному блозі він зазначив, що його список книг цього разу є еклектичним (де є поєднання елементів різних філософських систем, – 24 канал), тому кожен обов’язково знайде щось для себе. На його думку, книги – це чудовий подарунок рідним на Новий рік.

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У цьому році мій список книг досить еклектичний. Від практичного застосування з медитації до глибокого занурення в автономну зброю. Кожен знайде собі щось до смаку,
– коментує свою підбірку Білл Гейтс.

5 книг 2018 року від Білла Гейтса: дивитись відео онлайн:

Топ-5 книг від Білла Гейтса:

1. "Учениця" (Educated), Тара Вестовер

2. "Армія з нікого" (Army of None), Пол Шаррі

3. "Погана кров" (Bad Blood), Джон Каррейра

4. "21 урок для 21 століття" (21 Lessons for the 21st Century), Юваль Ной Харари

5. "Великий посібник з медитації та усвідомленості" (The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness), Енді Паддікомб

Теги: LifeStyle Новини культури Література Книги
Джерело: 24 канал
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