5 книг 2018 року від Білла Гейтса, які рекомендує прочитати мільярдер

Знаменитий американський бізнесмен Білл Гейтс поділився своїм традиційним переліком книг, які він прочитав сам і рекомендує прочитати прихильникам. Напередодні Нового року засновник Microsoft у своєму блозі розмістив п’ятірку книг, які його найбільше вразили у 2018 році.

На своєму офіційному блозі він зазначив, що його список книг цього разу є еклектичним (де є поєднання елементів різних філософських систем, – 24 канал), тому кожен обов’язково знайде щось для себе. На його думку, книги – це чудовий подарунок рідним на Новий рік.

У цьому році мій список книг досить еклектичний. Від практичного застосування з медитації до глибокого занурення в автономну зброю. Кожен знайде собі щось до смаку,

– коментує свою підбірку Білл Гейтс.

5 книг 2018 року від Білла Гейтса: дивитись відео онлайн:

Топ-5 книг від Білла Гейтса:

1. "Учениця" (Educated), Тара Вестовер

2. "Армія з нікого" (Army of None), Пол Шаррі

3. "Погана кров" (Bad Blood), Джон Каррейра

4. "21 урок для 21 століття" (21 Lessons for the 21st Century), Юваль Ной Харари

5. "Великий посібник з медитації та усвідомленості" (The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness), Енді Паддікомб