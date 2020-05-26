Alyona Alyona перетворилася на ляльку Barbie: кумедне фото

Українська реп-виконавця Alyona Alyona любить вражати своїх прихильників креативними світлинами. На одній з останніх публікацій співачка перетворилася на улюбленицю дівчаток – ляльку Barbie.

Alyona Alyona володіє прекрасним почуттям гумору. Дівчина не соромиться своїх пишних форм, а навпаки, сприймає себе такою, якою вона є та закликає інших не боятися зайвих кілограмів на своєму тілі.

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Поки життя вітчизняних артистів перебуває на паузі, через пандемію коронавірусу, життя співачки на карантині неабияк вирує. Так, виконавиця вирішила покращити настрій прихильникам та опублікувала у своєму інстаграмі кумедне фото. На кадрі артистка позує у рожевій мінісукні з білявим волоссям.

Співачка зазначила, що вона є нестандартною лялькою Barbie через свої пишні форми. Прихильники схвально відреагували на новий "шедевр" реп-виконавиці, адже вона досить часто любить постати в смішних та дивакуватих образах.

Раніше Alyona Alyona тішила своїх фанатів кадрами в купальнику з капусти, завдяки фотошопу перетворювалася на Даму – гральну карту із зображенням жінки, ставала новорічною кулькою з мандарини та з’являлася на відомих картинах.

Смішні фото Alyona Alyona