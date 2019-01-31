Анджеліна Джолі вперше за 2 роки побачилась з Бредом Піттом, – ЗМІ

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт
Анджеліна Джолі та Бред Пітт / www.independent.ng

Днями голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі потрапили в об'єктиви папараці. Це вперше їх побачили разом за 2 роки розлучення.

Як повідомляє видання Metro, актори зустрілись в одній з офісних будівель Лос-Анджелеса. Анджеліна Джолі та Бред Пітт провели зустріч у приміщенні з великими вікнами, відтак папараці вдалось зробити кілька знімків зустрічі акторів. Світлини одразу ж потрапили у мережу. 

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Зустріч з Анджеліною Джолі пройшла за закритими дверима, а у приміщенні не виднілись їх адвокати. Очевидці зізнались, що норовлива акторка під час бесіди була дуже емоційною, а от Бред Пітт зберігав спокій. 

Відомо, що головною темою для суперечок екс-закоханих було виховання дітей. Однак у грудні 2018 року Анджеліна Джолі та Бред Пітт підписали угоду, згідно з якою мають рівні права у вихованні 6 нащадків. Тому приводом для бесіди емоційної могли стати інші судові питання, зокрема, щодо майна. А от у мережі переконані, що Джолі обговорила нові стосунки Бреда Пітта з Шарліз Терон

Теги: Голлівуд Зіркові розлучення LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт
Джерело: Lifestyle
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