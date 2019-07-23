"Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона

Курсантка-морячка, наркоманка, жертва домашнього насилля, кілерша, агент спецслужби і ще й супермодель — творець "П'ятого елементу" зняв ще одну фантазію про всесильну жінку.

У відомого режисера Люка Бессона не найкращі часи. Через декілька місяців після завершення зйомок його "Анни" світ побачив дуже схожий фільм — "Червоний горобець", з Дженіфер Лоуренс у головній ролі. Там російська балерина, завербована у шпигунки і вбивці, розгрібала проблеми СРСР будь-якими доступними їй методами. У Бессона ж "совєцькими" проблемами займається супермодель із КГБ. Деталі змінюються, але центральний задум дуже схожий.

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"Анна": офіційний кадр з фільму

Незабаром на кіноекрани вийшла "Атомна блондинка", де Шарліз Терон нищила противників під неоновим освітленням. Концептуально фільм достатньо близький, щоб забити на сполох через несвіжість задуму. Тим більше, в далекому 1990-му Бессон вже знімав схожий на "Анну" фільм під назвою "Нікіта". Але режисер не особливо перейнявся і, зрештою, він завжди славився тим, що робить, що хоче та обожнює жінок.

Останнє твердження може трактуватись двояко в світлі останніх подій. Під час хвилі #MeToo дев'ятеро жінок заявили про сексуальні домагання Люка Бессона. Серед обвинувачень було навіть згвалтування. І хоч суд закрив справу через відсутність доказів злочину, режисер пожинає наслідки.



"Анна": офіційний кадр з фільму

Отож, що ми маємо у підсумку: після повного провалу "Валеріана", Люк Бессон написав сценарій і зняв не найоригінальніше в плані задумки кіно, вихід якого затьмарений звинуваченнями у неприпустимій поведінці. Тож "Анна" – не зовсім те, чого чекаєш від режисера "П'ятого елементу". Ім'я Люка Бессона біля назви фільму вже не є гарантією якості.

Якщо абстрагуватись від контексту і оцінити виключно "Анну", то фільм вийшов бадьорим і доволі безглуздим коктейлем із згаданих вище фільмів. В головній ролі, власне, Анни, знайома глядачеві з "Валеріана" модель Саша Лусс, яка підходить фільму своїм незворушним "покерфейсом" і витонченістю. Як кажуть, краса – страшна сила.

Окрім Саші Лусс, в центрі подій опиняються Люк Еванс у ролі агента КГБ і Кілліан Мерфі у ролі агента ЦРУ, і ще одна сильна жінка в лиці акторки Гелен Міррен. Її Ольга така ж розумна і мудра, як головна героїня, от тільки досвіду у неї більше. Персонаж Ольги виступає для Анни менторкою та вчителькою. Вони обоє непередбачувані, хитрі і вперто пруть до мети, незважаючи на мужиків, які плутаються в них під ногами.



"Анна": офіційний кадр з фільму

Сюжет, хоч і передбачуваний, але майстерно сконструйований з часових відрізків, між якими стрибає оповідь: сьогодні, три роки до того, півроку після... Така манера маскує фільм під щось складніше, ніж він насправді є. Глядач з легкістю збирає в голові лінійну послідовність подій, тож стрибки в часі не заплутують, а прикрашають "Анну".

Кіно не повинно розчарувати поціновувачів творчості Люка Бессона. Якщо не бентежать констекстуальні проблеми стрічки і той факт, що у "бессонівській" Москві в 1987-му були ноутбуки, мобільні, флешки й інші радості прогресу, то кіно подивитись варто. Радянський побут тут відтворюється далеко не так майстерно, як у "Чорнобилі", але на фоні для належно з'являєтья Чебурашка. Зайшовши в зал, варто вимкнути прискіпливість до деталей і насолодитись візуальним вінегретом, який для нас підготував колись глибоко шанований режисер. А насолодитись ним, незважаючи на негатив, можливо, – це ж Люк Бессон.

Рейтинг стрічки на IMDb – 6,7. Вікове обмеження – 16 років.

"Анна" 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb