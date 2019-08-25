Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити

Сьогодні, 25 серпня, свій день народження святкує акторка Блейк Лайвлі. Їй виповнюється 32 роки. З нагоди цієї дати LifeStyle 24 зробив добірку найрозкішніших образів іменинниці, в які закохається кожен.

Блейк Лайвлі – відома американська акторка, яка завдяки серіалу "Пліткарка", "Вік Адалін" та ще низці захоплюючих фільмів отримала шалену популярність. Вона не лише чудова акторка, але й відмінна дружина, хороша мама та фотомодель, яка наділена прекрасним відчуттям стилю. Кожний її вихід на червону доріжку супроводжується справжньою подією.

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Жіночі вінтажні образи, вишукані прикраси та незвичайні аксесуари – усе це є невід’ємною частиною стилю акторки.



Christian Dior Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2019

Блейк Лайвлі неодноразово зізнавалася, що з самого дитинства має шалений потяг до цікавого та яскравого одягу. Її любов до прекрасних і елегантних речей можна спостерігати повсякчас: від червоних доріжок до світських заходів і простих street-style виходів. Блейк обожнює яскраві плаття, флуоресцентні відтінки і цікаві принти.

За інформацією ЗМІ, акторка не користується послугами стилістів. Звісно, створюючи образ на червоні доріжки, вона прислуховується до багатьох дизайнерів, втім повноцінний образ формує собі сама. Одного разу, невідомий користувач у соцмережі написав під фото акторки, що їй треба звільнити стиліста, на що Лайвлі кумедно відповіла, що "уже неодноразово намагалася звільнити цю Блейк Лайвлі, але вона постійно повертається і ніяк не залишить її у спокої".

Блейк Лайвлі на світських виходах

Папараці, зазвичай, завжди стежать за усіма світськими виходами Блейк Лайвлі, адже кожного разу зірка демонструє цікавий стильний образ. Акторка любить дорогі речі, слідкує за трендами і одягає на собі найкращі вбрання. На Блейк одягнений картатий костюм з круїзної колекції Roland Mouret's resort 2019.



Костюм Roland Mouret's resort 2019

Акторка дуже скурпульозно ставиться до вибору нового вбрання, особливо, якщо воно стосується виходу нового фільму. Для світського рауту у Нью-Йорку Блейк обрала лаконічну сукню міді з оголеними плечима Cushnie et Ochs і такі ж мінімалістичні босоніжки.



Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс

Красиво одягатися зовсім нескладно. Ми одягаємося кожен ранок, як і усі люди. Просто відкриваємо гардероб і вибираємо вподобану річ. Я ходжу на покази мод і звертаю увагу на тренди,

– розповіла акторка.



Блейк Лайвлі у Лас-Вегасі, Невада

Розкішні сукні Блейк Лайвлі

На червоній доріжці акторці немає рівних. Усі її сукні – це мікс розкоші, стриманості, вишуканості і неабиякої краси. Після кожного заходу акторка потрапляє у топи видань.



Акторка на Таймс-Сквер

Один з найрозкішніших виходів Блейк Лайвлі здійснила на вечірці Met Gala. Це масштабна подія в модному житті Нью-Йорка. Захід проводиться з 1948 року.

Головною темою у 2018 році було "Божественні тіла: мода і католицька уява", тож Блейк Лайвлі одягнула багряну сукню від Versace. Відомо, що для створення вбрання знадобилося 600 годин роботи. Сукня розшита смарагдами, діамантами та іншим дорогоцінним камінням.



Блейк Лайвлі – найкрозкішніша з зірок на Met Gala

Це моє найулюбленіше плаття з усіх, які я коли-небудь одягала,

– інтригувала Блейк Лайвлі ще за кілька місяців до Met Gala.

Костюми Блейк Лайвлі

Акторка любить тішити своїх шанувальників брючними костюмами, адже на ній вони виглядають завжди ідеально. Попри те, що Лайвлі любить чоловічий стиль, жіночність та елегантність у ній залишаються.



Блейк Лайвлі на прем'єрі фільму "Проста послуга"



Блейк Лайвлі приїхала на програму "Доброго ранку Америка"



Блейк Лайвлі на вулицях Манхеттена



Блейк Лайвлі у Нью-Йорку



Світський вихід Блейк Лайвлі

Верхній одяг Блейк Лайвлі

Акторка навіть у холодну погоду робить свої образи бездоганними. У цьому їй допомагають тренчі та пальта. Лайвлі любить часто використовувати принцип багатошаровості у одязі і експериментує з яскравими відтінками і текстурами.



Блейк Лайвлі у Парижі / Getty Images



Блейк Лайвлі у Нью-Йорку / Getty Images



Блейк Лайвлі в одязі кольору прапора України

Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом

На стосунки цього чудового голлівудського подружжя можна дивитися цілу вічність. Вони успішні, красиві, розумні, стильні, завжди усміхнені і щасливі. Їхній міцний союз ниточкою сплели дві чудові донечки, а зараз пара чекає на ще одне поповнення у сім'ї.



Подружжя прибуло на Інститут костюмів Met Gala / Getty Imagies

Познайомилися актори у 2010 році на зйомках фільму "Зелений Ліхтар", де Рейнольдс грав головного героя, а Лайвлі – його кохану. Обидвоє тоді не були вільні: Блейк зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, своїм кумиром дитинства, а Раян був одружений зі Скарлетт Йоханссон. Втім, закохані швидко розірвали стосунки і їхні кохані перекочували у ряд колишніх.

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За їхнім коханням можна спостерігати і досі. Журналістам вони небагато розповідають про свою пристрасть одне до одного, однак це помітно неозброєним оком. А от, що вони демонструють своїми спільними виходами – любов до красивих і стильних речей.

Після кожного їхнього виходу ЗМІ розбирають їхній гардероб до ниточки, втім це заслужено, адже пара вже давно стала однією з найстильніших в Голлівуді.



Подружжя відвідало гала-концерт

Вперше на публіці діти подружжя появилися у 2016 році в честь відкриття зірки актора на Алеї слави.

Ми не любимо публічні виходи, але я точно пошкодував би через 20 років, що мої діти не бачили, як їх тато отримує справжню зірку на найвідомішій Алеї в світі,

– прокоментував Раян Рейнольдс появу всієї родини на заході.



Сім'я зіркового подружжя

Образи Блейк Лайвлі під час вагітності

Під час своєї вагітності Лайвлі зачаровувала всіх своїми вбраннями, а її округлий животик робив її ще привабливішою та вродливішою.



Блейк Лайвлі під час вагітності



Вагітна Блейк Лайвлі

Зачіски Блейк Лайвлі

Акторка любить робити мінімалістичні косички, оздоблюючи їх прикрасами. Також у арсеналі топових зачісок Блейк – кінський хвіст. Для вечірніх образів зірка серіалу "Пліткарка" обирає лаконічно зібраний пучок волосся.



Зачіски, як у Блейк Лайвлі

Доволі часто Лайвлі можна помітити з високою косою на голові. Зробити цю зачіску – максимально просто. Зібравши волосся у хвіст, треба заплести косу, навмисно роблячи її небездоганною.

Ну і, звісно, яка ж дівчина з прямим волоссям не любить кучері? Хвилясте волосся у стилі 80-х – одна з найулюбленіших зачісок не лише Блейк Лайвлі. І одним з безпрограшних варіантів залишається волосся, зібране шпилькою, яке виглядає дуже жіночно і легко.



Як робити зачіски, як у Блейк Лайвлі: приклади

Всі фото: Getty Images