Через рік після весілля Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак нарешті з'їхалися

Голлівудське подружжя Гвінет Пелтроу і Бреда Фелчака почало нову главу у їхньому житті. Після майже року окремо проживання вони з'їхалися в одне помешкання. Раніше вони жили "гостьовим шлюбом" через власних дітей від попередніх шлюбів.

Але про зміни в їхньому спільному житті Пелтроу сама поділилась з виданням InStyle. За її словами, що до недавнього часу вона не хотіла нічого змінювати в особистому житті – розклад, в якому вони жили під одним дахом лише чотири дні на тиждень, її повністю влаштовував.

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"Всі мої одружені друзі кажуть, що наш розклад звучить ідеально, тому ми не повинні нічого міняти", – розповідала раніше Гвінет, яка додавала, що таку схему їм підказав особистий "вчитель з інтиму".



Бред Фелчак і Гвінет Пелтроу / Instagram / @gwynethpaltrow

Але тепер вони змінили свій спосіб життя, але чому це сталось – вона вирішила замовчувати.

Подружнє життя просто прекрасне! У цьому місяці ми нарешті почнемо жити разом. Я обожнюю свого чоловіка! Бред чудовий і дуже добра людина! Він доповнює мене і наставляє на правильний шлях. Мені дійсно подобається бути заміжньою – це дуже весело,

– поділилася Пелтроу.

Варто додати, що актриса Гвінет раніше була одружена з музикантом Крісом Мартіном, від якого у неї є двоє дітей: 14-річна дочка Еппл та 12-річний син Мозес. У продюсера Фелчака теж є двоє дітей від колишньої дружини Сюзанни Букінік. Однак, за словами Пелтроу, народжувати дітей вони з Фелчаком не планують.

Що відомо про стосунки Гвінет Пелтроу і Бреда Фелчака?Пелтроу і Фелчак познайомилися в 2010 році і спочатку тільки дружили. Їх роман почався через чотири роки після першої зустрічі. У січні 2018 року закохані оголосили про заручини, а в кінці вересня, 29 числа, зіграли пишне весілля, на якому зібрали всіх зіркових друзів.