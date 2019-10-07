Демі Мур назвала ім'я чоловіка, який зґвалтував її у 15 років: скандальні подробиці
Актриса Демі Мур, яка у власних мемуарах "Навиворіт" (Inside Out) розповіла про те, що стала жертвою сексуального насильства в 15-річному віці за згодою матері, вперше розкрила ім'я ґвалтівника.
15-річну Демі Мур згвалтував бізнесмен, власник популярного нічного клубу La Cage Aux Folles в Лос-Анджелесі Василь Думас. У світській тусовці його називали Вал Дюма. На момент сексуального насильства Думасу було 48 років. Про це пише видання Mirror.
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Василь Думас познайомився з мамою Демі Вірджинією Кінг, яка страждала від алкогольної залежності, в кінці 1970-х. Після цього чоловік почав з'являтися в її школі та приходив у їхню квартиру.
Демі Мур у дитинстві / Архівне фото
Акторка повідомила, що в чоловіка були ключі від їхнього дому. Однієї ночі чоловік проник у кімнату дівчинки-підлітка та вчинив наругу над нею. Після цього Василь спитав у 15-річної Демі Мур, як їй бути згвалтованою за 500 доларів – саме цю суму бізнесмен заплатив матері акторки.
Це було згвалтування. І руйнівна зрада. Ну, як це, коли твоя мати робить з тебе повію за 500 доларів?
– йдеться у книзі Мур "Навиворіт".
Mirror додає, що Василь Думас помер в 1997 році у віці 68 років.
Демі Мур / Getty Images