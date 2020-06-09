8 червня поблизу Смоленської площі у Москві трапилася ДТП за участю одразу декількох автомобілів. Винуватцем трагедії став відомий актор Михайло Єфремов. Він виїхав на зустрічну смугу у стані алкогольного сп'яніння. Як відреагували на подію колега артиста Іван Стебунов, донька та користувачі соцмереж – читайте у матеріалі.

Єфремов був за кермом позашляховика Jeep, який вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з фургоном. Відео з місця ДТП одразу розлетілося соціальними мережами. Момент зіткнення також був зафіксований камерами спостереженнями. На місці події були численні очевидці. Сам Єфремов у аварії не постраждав, а водій фургона Сергій Захаров був затиснутий у кабіні свого авто. Медики реанімували його та відвезли до лікарні, проте вранці 9 червня стало відомо, що чоловік помер. Як на трагічну подію відреагували колега актора, донька та користувачі соціальних мереж – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Михайло Єфремов визнав себе винним у резонансній ДТП, в якій загинула людина

Реакції користувачів соціальних мереж

Новина про п'яну ДТП у центрі Москви швидко розбурхала мережу та викликала активні обговорення. Здебільшого, користувачі засуджують Єфремова та зазначають, що він має понести заслужене покарання. Відомо, що чоловік не вперше сідає за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Проте цього разу не обійшлося без летального випадку.

Допился, мразь!

Ефремов в пьяном состоянии выехал на встречку и столкнулся в лоб с другой машиной. Водитель той машине скончался в больнице. Видео очевидцаhttps://t.co/Y5mIFz7Ijv — Лера Чехова (@SmehYaTwitersky) June 9, 2020

"Ефремов вылетел на встречную полосу. .... участники дорожного движения получили травмы разной степени тяжести ......" Элита бть ... и эта тварь плохо говорит о народе ,когда же их будут давить https://t.co/kgcKONhjbG — Eugen [email protected] (@Evgb25) June 8, 2020

Ну все теперь у системы будет основание его закрыть,чтобы он не мешал своими репликами в интернете главному обнулителю и переписывателю книги под названием конституция. Столько гнилой ваты радуется что теперь Ефремов сядет,уроды убогие. #умер #авария #ефремов https://t.co/Sn8u22k53R — Rekbesshow (@Mrbessonov) June 9, 2020

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, как результат - авария со смертельным исходом. Что ещё нужно для того, чтобы Ефремов НЕ ОСТАЛСЯ на свободе???

Его пьянство систематическое!!! Он АЛКОГОЛИК! У кого хватит совести открыть рот в его защиту? — Sergey Ap. (@sergeyva72) June 9, 2020

Ложь от начала до конца.

Не умер - а убит, не авария с участием, а устроивший аварию Ефремов. — Старый Кощей (@oldkoshey) June 9, 2020

Також у мережі можна побачити віршовані рядки, які написали після трагічної ДТП.

Реакція актора Івана Стебунова

Телеграм-канал Baza повідомляв, що разом із Михайлом Єфремовим на місці ДТП був російський актор Іван Стебунов. Також зазначалося, що в машині була дружина Стебунова Олена Власова. Користувачі інстаграму критикують актора та звинувачують в тому, що він дозволив Єфремову сісти за кермо п'яним і їхав разом із ним в автомобілі.

Після цього Стебунов опублікував на особистій сторінці відео, у якому зазначив, що його в автомобілі не було.

Сталася справжня трагедія. На той момент ні мене, ні моєї дружини не було там. Ми не відпочивали в барі. Поїхали на місце ДТП, щоб розібратися з ситуацією. Через три хвилини після нас приїхав Сергій Леонідович Гармаш (народний артист Росії – LifeStyle 24). Тоді ще не розуміли наскільки все серйозно,

– сказав актор.

Актуально За скоєну ДТП російському актору Єфремову загрожує 12 років в’язниці

Реакція доньки

Донька Єфремова Анна-Марія також відреагувала на ДТП, яку спричинив її батько. Дівчина висловила свій жаль і в інстаграм-сторіс написала "нічого нового". Також вона зазначила, що не поїхала підтримати батька: "Не маленький, сам розбереться". Анна-Марія додала, що не варто сідати п'яним за кермо і якщо його посадять, то вона буде "носити передачки".



Донька Єфремова відреагувала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova



Донька Єфремова відреагувала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova



Донька Єфремова відреагувала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova



Донька Єфремова відреагувала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova

