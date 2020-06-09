ДТП з актором Єфремовим: реакція Івана Стебунова, доньки та користувачів соцмереж
8 червня поблизу Смоленської площі у Москві трапилася ДТП за участю одразу декількох автомобілів. Винуватцем трагедії став відомий актор Михайло Єфремов. Він виїхав на зустрічну смугу у стані алкогольного сп'яніння. Як відреагували на подію колега артиста Іван Стебунов, донька та користувачі соцмереж – читайте у матеріалі.
Єфремов був за кермом позашляховика Jeep, який вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з фургоном. Відео з місця ДТП одразу розлетілося соціальними мережами. Момент зіткнення також був зафіксований камерами спостереженнями. На місці події були численні очевидці. Сам Єфремов у аварії не постраждав, а водій фургона Сергій Захаров був затиснутий у кабіні свого авто. Медики реанімували його та відвезли до лікарні, проте вранці 9 червня стало відомо, що чоловік помер. Як на трагічну подію відреагували колега актора, донька та користувачі соціальних мереж – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Реакції користувачів соціальних мереж
Новина про п'яну ДТП у центрі Москви швидко розбурхала мережу та викликала активні обговорення. Здебільшого, користувачі засуджують Єфремова та зазначають, що він має понести заслужене покарання. Відомо, що чоловік не вперше сідає за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Проте цього разу не обійшлося без летального випадку.
Також у мережі можна побачити віршовані рядки, які написали після трагічної ДТП.
Реакція актора Івана Стебунова
Телеграм-канал Baza повідомляв, що разом із Михайлом Єфремовим на місці ДТП був російський актор Іван Стебунов. Також зазначалося, що в машині була дружина Стебунова Олена Власова. Користувачі інстаграму критикують актора та звинувачують в тому, що він дозволив Єфремову сісти за кермо п'яним і їхав разом із ним в автомобілі.
Після цього Стебунов опублікував на особистій сторінці відео, у якому зазначив, що його в автомобілі не було.
Сталася справжня трагедія. На той момент ні мене, ні моєї дружини не було там. Ми не відпочивали в барі. Поїхали на місце ДТП, щоб розібратися з ситуацією. Через три хвилини після нас приїхав Сергій Леонідович Гармаш (народний артист Росії – LifeStyle 24). Тоді ще не розуміли наскільки все серйозно,
– сказав актор.
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Реакція доньки
Донька Єфремова Анна-Марія також відреагувала на ДТП, яку спричинив її батько. Дівчина висловила свій жаль і в інстаграм-сторіс написала "нічого нового". Також вона зазначила, що не поїхала підтримати батька: "Не маленький, сам розбереться". Анна-Марія додала, що не варто сідати п'яним за кермо і якщо його посадять, то вона буде "носити передачки".
Донька Єфремова відреагувала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova
Донька Єфремова відреагувала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova
Донька Єфремова відреагувала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova
Донька Єфремова відреагувала на ДТП / Instagram-Stories / @amefremova