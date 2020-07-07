Сьогодні, 7 липня, Дубай відкриває своїх кордони для іноземних туристів. Зокрема, поїхати туди у мандрівку зможуть і українці. За яких умов вдасться там відпочити – читайте у матеріалі.

Мандрівники обов'язково мають пройти тест на коронавірус. Лише його негативний результат дозволить туристам перебувати в цьому популярному місті. Про це йдеться у випуску ТСН.ранок.

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Умови для туристів, які хочуть полетіти в Дубай

Подорожувальники мають пройти тест на COVID-19: його можна зробити заздалегідь перед поїздкою та показати документ-підтвердження негативного результату або пройти тестування в аеропорту.

Якщо тест показує негативний результат – у Дубаї може перебувати будь-хто з іноземців.

Якщо результат обстеження виявиться позитивним, то доведеться 14 днів провести на карантині.

Дубай відкриває кордони для туристів: дивіться відео онлайн

Додамо, якщо ви плануєте відвідати Хорватію, то необхідно мати підтвердження попереднього бронювання житла. Чорногорія відкриває свої кордони для тих, у кого наявний негативний результат ПЛР-тесту, що був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту. Українці, які прагнуть відвідати Албанію, можуть зробити це без жодних обмежень. А от після приїзду у Велику Британію, доведеться два тижні пробути на карантині.