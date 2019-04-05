"Джей Ті ЛеРой": в мережі з'явився перший трейлер до фільму з Крістен Стюарт і Діане Крюгер
Перший офіційний трейлер до американського драматичного фільму "Джей Ті ЛеРой" (JT LeRoy) вже підриває мережу. В головних ролях зірка серії фільмів "Сутінки" Крістен Стюарт та німецька акторка і модель Діане Крюгер. Прем'єра відбудеться вже цієї весни.
У середу, 3 квітня, на YouTube-каналі кінокомпанії Movieclips Trailers з'явився перший офіційний тизер до фільму "Джей Ті ЛеРой" (JT LeRoy).
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В основу кінокартини покладено історію знаменитої американської письменниці Лаури Альберт, яка видумала мемуариста Дж. Т. ЛеРоя та скоювала страшні вчинки, вдаючи з себе його. Пізніше її визнали винною у шахрайстві, адже вона вигадала ім'я персонажа і підписувала ним важливі юридичні документи.
Складний драматичний фільм вперше було представлено на Кінофестивалі в Торонто у 2018 році, однак він досі залишається одним з найменш знаменитих.
У режисерське крісло сів Джастін Келлі (Justin Kelly), а головні ролі зіграли Крістен Стюарт, Діане Крюгер, Лора Дерн, Джим Стерджес та інші.
Дивитися трейлер до фільму "Джей Ті ЛеРой" (JT LeRoy): відео
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