Джулії Робертс – 52: 7 найкращих ролей акторки, які ви зобов'язані побачити

Сьогодні, 28 жовтня, свій день народження святкує голлівудська авторка Джулія Робертс, яку ми любимо за її чарівну усмішку, завжди сяючі очі, доброту, простоту, і, безумовно, за усі кінокартини, у яких вона взяла участь. Фільми американської улюблениці у світовому прокаті заробили понад 5 мільярдів доларів.

За увесь час своєї кар'єри голлівудській красуні довелось зіграти чимало блискучих ролей, які підтверджували її унікальність і талант, тож редакція LifeStyle 24 обрала 6 найкращих ролей Джулії Робертс, серед яких ви точно оберете фільм, який прикрасить ваш вечір.

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"Красуня" (Pretty Woman)

Усім відомо, аби отримати щось вартісне – потрібно ризикнути. Не кожен знаходить у собі сили на авантюру, втім ті, хто таки погоджуються – отримують найбільшу винагороду. Після того, як від ролі Вівіан відмовилися абсолютно усі запрошені голлівудські акторки, Джулія Робертс вирішила ризикнути і не помилилася. Роль вуличної повії, яка за 3000 доларів погоджується провести тиждень зі своїм клієнтом, зробила її головною акторкою Голлівуду.



Кадр з фільму "Красуня" / IMDb

Що цікаво, глядачі дуже полюбили Вівіан, забувши навіть про її професію після того, коли побачили, як довгонога красуня плаче в оперному театрі чи після того, як вона ставить на своє місце пихатих продавчинь з Родео-драйв.

Що тут казати, здається, фільм "Красуня" ми можемо переглядати кожного разу, як вперше, адже одна з найкрасивіших голлівудських казок про Попелюшку давно стала класикою.

Дивіться трейлер фільму "Красуня": відео

"Одинадцять друзів Оушена" (Ocean's Eleven)

Не минуло й доби з моменту виходу Денні Оушена з в'язниці, як він уже запланував одне з найскладніших і найзухваліших пограбувань. Денні підбирає команду одинадцятьох "професіоналів своєї справи", які мають намір зробити найскладнішу крадіжку.

А все заради неймовірної Джулії Робертс, яка у фільмі грає дружину Денні Оушена, хоч і колишню. Тесс Оушен покинула злодія та шахрая, тож у неї з’явився новий залицяльник – мільярдер і мафіозі Террі Бенедикт. Денні хоче повернути свою дружину-красуню, тож вирішує пограбувати одразу три казино.



Кадр з фільму "Одинадцять друзів Оушена" / IMDb

У команді розкішних смокінгів, Джулії Робертс дісталася єдина жіноча роль. І, можна сказати, зовсім не епізодна, адже через неї програють і крадуть мільярди, а такі чудові чоловіки, як Джордж Клуні і Енді Гарсія поводяться як хлопчики-підлітки, які готові на будь-що заради коханої.

Дивіться трейлер фільму "Одинадцять друзів Оушена": відео

"Їш, молись, кохай" (Eat, Pray, Love)

Назва цього прекрасного фільму говорить сама за себе. Що нам потрібно в житті? Як саме знайти саму себе? Як бути щасливою? Як жити у гармонії з собою? Все просто: для цього варто лише їсти, молитися та кохати. На першу думку може здатися: та хіба в цьому сенс життя? Та щоб зрозуміти усю суть, варто подивитися фільм за участю Джулії Робертс, яка так чудово передала нам увесь спектр емоцій та відчуттів, з якими ми повинні рухатися у житті.

Героїня Елізабет панічно боячись змін, вирішила змінити своє сіре та буденне життя і відправитися в довгий шлях без чіткого плану, знаючи лише приблизний маршрут. Безумовно, це один з найкращих фільмів про подорож та пошуки власного я.



Кадр з фільму "Їш, молись, кохай" / IMDb

Героїня фільму їде спочатку до Італії, де пізнає всі тонкощі наймелодійнішої у світі мови, куштує найсмачнішу італійську пасту та піцу, гуляє історичними місцями, а після цього вирушає в Індію, аби ближче познайомитися з самою собою і випробувати на собі силу молитви. А свій внутрішній спокій та баланс Елізабет знаходить на морі в Індонезії. Саме там її чекає найважливіша пригода, яка трапляється з нами у житті – любов.

Дивіться трейлер фільму "Їш, молись, кохай": відео

"Ерін Брокович" (Erin Brockovich)

Бред Пітт і Джордж Клуні під час зйомок фільму "Одинадцять друзів Оушена" всіляко жартували над Джулією Робертс. Вони підкидали їй конверт 20-доларову купюрою із запискою: "Чули, що ти за роль двадцятку береш?". А все тому, що за роль у фільмі "Ерін Брокович" акторка отримала свій історичний найбільший гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів. Вона стала першою жінкою, яка отримала такий гонорар.

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Що цікаво, задля цієї ролі Робертс була змушена навчитися писати правою рукою, адже в житті вона шульга. Саме за цю біографічну стрічку акторка отримала найбажаніший титул акторів – Оскар.



Кадр з фільму "Ерін Брокович" / IMDb

Це неймовірна історія красивої і рішучої жінки, що заснована на реальних подіях. Доведена до відчаю, самотня мама трьох дітей Ерін Брокович напрошується на роботу в невелику юридичну фірму.

На відміну від досвідчених юристів зауважує важливу деталь в позові проти величезної корпорації. Без гонорару береться за справу, приречену на програш. І, не дивлячись на труднощі, доводить її до кінця.

Дивіться трейлер фільму "Ерін Брокович": відео

"Ноттінг Гілл" (Notting Hill)

Романтична комедія – найулюбленіший жанр Джулії Робертс, адже саме у таких фільмах вона викладається на всі сто, і почувається в кадрі, ніби риба у воді.

За сюжетом, на глядачів чекає приголомшлива романтична історія між людьми з абсолютно різних світів. Вільям Текер – скромний власник книгарні в лондонському районі Ноттінг Гілл, він любить своє життя та свою роботу, втім є одна деталь, яка не дозволяє пазлику скластися – йому чогось таки не вистачає.



Кадр з фільму "Ноттінг Гілл" / IMDb

Отож життя Текера зміниться той момент, коли одного разу популярна кінозірка світового рівня Анна Скотт зайде до нього в книжкову крамницю, аби купити путівник.

Дивіться трейлер фільму "Ноттінг Гілл": відео

"Наречена втікачка" (Runaway Bride)

Роль у фільмі "Наречена втікачка" спочатку призначалася Сандрі Буллок. Але коли обрали Робертс, Буллок помстилася через 10 років, коли в 2009 році зіграла головну жіночу роль у фільмі "Пропозиція", яка спочатку призначалася Робертс.

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І знову на одному знімальному майданчику улюблені Джулія Робертс і Річард Гір. Цю романтичну комедію шанувальники часто називають "Красуня 2". У головної героїні Меггі є одна погана звичка – вона втікає зі свого весілля і такий фокус провернула уже 3 рази.



Постер фільму "Наречена втікачка" / IMDb

Її четвертою спробою стає журналіст Айк, який закохався у жінку. Цікаво, чи проверне Джулія Робертс свій улюблений трюк в черговий раз? До речі, у реальному житті вона так і вчинила. У 1990 році акторка втекла напередодні власного весілля.

Дивіться трейлер фільму "Наречена втікачка": відео

"Весілля найкращого друга" (My Best Friend's Wedding)

В університетські часи найкращі друзі Джуліанна і Майкл домовилися, що обов'язково одружаться, якщо до 28 років не знайдуть собі пару.



Кадр з фільму "Весілля найкращого друга" / IMDb

Отож, напередодні свого дня народження Майкл повідомляє Джуліанні, що нарешті зустрів свою другу половинку і запрошує подругу на весілля. Однак саме у цей момент Джуліанна усвідомлює, що кохає Майкла і має намір повернути хлопця будь-якою ціною.

Дивіться трейлер фільму "Весілля найкращого друга": відео